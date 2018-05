Regina Corrochel é eleita Secretária da Mesa da Câmara; e Romildo Borelli suplente

Durante a 16ª sessão ordinária, realizada na última segunda-feira (21), ocorreu eleição para Secretária da Mesa Diretiva e Suplente da Secretária. A parlamentar Regina...

Durante a 16ª sessão ordinária, realizada na última segunda-feira (21), ocorreu eleição para Secretária da Mesa Diretiva e Suplente da Secretária. A parlamentar Regina Corrochel (PTB) foi a única inscrita e eleita interinamente a nova Secretária da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Araras e o vereador Romildo Benedito Borelli (PSD) foi o único inscrito e eleito de forma interina o Suplente da Secretária.

Tão logo eleita, Regina Corrochel se juntou a vereadora Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB), que responde interinamente como presidente do Poder Legislativo e ao vereador Eduardo Elias Dias (PHS) que assumiu, também de forma interina, a vice-presidência.

O remanejamento na Mesa Diretiva foi necessário, em razão do licenciamento do presidente eleito, o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que teria se licenciado para evitar assumir o cargo de prefeito. Oficialmente Eliseu se afastou alegando que iria resolver problemas particulares, o que pode ser feito de acordo com o regimento da Casa. Com a posse como prefeito, por ordem da Justiça Eleitoral, do então presidente da Câmara em exercício, Carlos Alberto Jacovetti (Rede), o remanejamento ficou ainda mais visível e deixou vago cargo na Mesa da Câmara.

Com as saídas momentâneas desses vereadores titulares, assumiram os mandatos temporariamente, os suplentes Rodrigo Soares (PHS) e Cláudio de Souza (REDE), respectivamente. Outro suplente, que assumiu o posto de vereador nesta legislatura, é Felipe Dezotti Beloto (PR), que está na vaga do titular Francisco Nucci Neto (PR), licenciado para tratamento de sua saúde.