Reformas e democracia

Editorial 22 de novembro de 2016 Tribuna do Povo

O Brasil passa por um período de transição, bastante turbulento na economia e na política, e porque não dizer também na democracia. Acabamos de...

O Brasil passa por um período de transição, bastante turbulento na economia e na política, e porque não dizer também na democracia. Acabamos de comemorar os 127 anos da Proclamação da República – forma de governo democrática e com participação popular. Na realidade, sabemos que não é bem assim!

O Brasil de hoje ainda é comandado por oligarquias detentoras do capital e, independentemente do partido do governante, são elas quem definem os rumos da nação. Isso desde 1500… Mas hoje surge uma centelha de esperança na população!

A política econômica adotada nos últimos anos talvez tenha alavancado a crise política e, consequentemente, a crise econômica pela qual o País passa no momento. E parece que o ânimo e as ideologias estão sendo mais evidenciados publicamente – principalmente de junho de 2013 pra cá, quando começaram as manifestações nas ruas de todo o País.

Apesar de vivenciarmos atualmente uma polarização no pensamento das ruas e nas redes sociais da esquerda e da direita, na realidade esta discussão está muito além dos limites de cada ideologia. Os da esquerda não são tão da esquerda como pregam, e os da direita não são tão da direita, também. O que existe é a evidente defesa de interesses próprios.

Condenáveis são alguns dos fatos que ocorrem pelo Brasil afora: as invasões de instituições públicas. Desde as invasões nas escolas públicas – impedindo de estudar, quem deseja estudar, e dificultando a realização das provas do Enem, por exemplo – até os confrontos entre manifestantes e forças policiais tentando invadir diversas casas legislativas.

De um lado, grupos teoricamente reivindicando direitos adquiridos, ao invadir prédios públicos – vide professores na Assembléia Legislativa do Paraná, em 2015, campus da USP em 2011, e mais recentemente as escolas de ensino médio. E de outro, grupos invadindo até o Congresso Nacional, subindo em bancadas e, pasmem, pedindo a volta do Regime Militar. Todos têm o direito de se exprimir e protestar, mas há limites constitucionais.

É quase unânime a certeza da necessidade de amplas reformas imediatas no País: política, tributária e previdenciária, entre outras. E se não mudar, o Brasil pode literalmente ir para o fundo do poço. Porém, a maioria quer reformas para que haja melhorias, mas desde que não mexa em seus benefícios, garantias e regalias. E cada setor se agarra como pode para fortalecer a sua corporação e impedir perdas em sua categoria.

São muitos os interesses envolvidos, mas prosseguimos carentes de políticos estadistas e corajosos de “colocar o dedo na ferida”. E nesta atual discussão das reformas necessárias, aguardamos ansiosos por gente que tenha coragem de cortar os excessivos benefícios dos próprios políticos, dos magistrados, dos militares e dos diversos setores do funcionalismo público.

Se as reformas não ocorrerem, quem pagará a conta novamente será o “cidadão médio”… Aquele que trabalha, paga impostos em demasia e usufrui do bolo muito menos do que merece e deveria.