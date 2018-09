Reforma do Velório Municipal é licitada e pode custar R$ 500 mil

O Velório Municipal de Araras será completamente reformado. A licitação para contratação da empresa que fará as obras já está aberta pela Prefeitura. É...

O Velório Municipal de Araras será completamente reformado. A licitação para contratação da empresa que fará as obras já está aberta pela Prefeitura. É a Tomada de Preços 17/2018, cujo prazo para interessados apresentarem propostas termina dia 18 de setembro, às 14h. A estimativa é de que o investimento seja em torno de R$ 500 mil, montante que, no entanto, deverá ser reduzido por conta da licitação.

Segundo o apurado pela Tribuna do Povo, não haverá novas construções, mas sim, revitalização completa das instalações que existem hoje, com aproveitamento diferenciado de espaços que já existem.

Pisos, revestimentos, louças, metais, parte elétrica, pintura, câmara fria e cobertura estão entre os itens que serão renovados. Também será feita uma completa reformulação da sala para necropsias, hoje sem funcionamento por conta da necessidade de adequações.

Após a reforma da parte de cima do imóvel, duas outras salas poderão ser utilizadas para o velório, aumentando a capacidade para sete salas, caso haja necessidade. As obras não vão atrapalhar os serviços funerários que ocorrem diariamente, pois serão executadas por etapas e em salas individualizadas.

O valor estimado para a reforma é de R$ 500 mil, com prazo de execução de seis meses após a assinatura da Ordem de Serviço.

De acordo com a Prefeitura, a reforma não implicará no fechamento do espaço, já que os trabalhos serão setorizados, não impedindo o uso do local.