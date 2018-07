Reforma de Estação de Tratamento: só com projeto gasto pode chegar a R$ 723 mil

O projeto executivo de reforma e modernização da unidade de filtração da ETA (Estação de Tratamento de Água) de Araras pode custar aos...

O projeto executivo de reforma e modernização da unidade de filtração da ETA (Estação de Tratamento de Água) de Araras pode custar aos cofres públicos ao menos R$ 700 mil. Isso porque o Saema abriu há algumas semanas licitação para contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo de reforma e modernização da unidade de filtração da ETA de Araras, e o valor estimado da licitação é de exatos R$ 723.333,33. Como este é o valor máximo para contratação, é provável que o valor fechado ao fim da licitação seja menor que o estipulado por ora.

A licitação será realizada hoje, quinta-feira (28), e é destinada apenas à “contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto executivo de reforma e modernização da unidade de filtração da ETA de Araras”, ou seja, nesta etapa ocorre apenas a elaboração de um projeto, e não obras – para que as obras ocorram, outra licitação terá que ser feita após o projeto estar finalizado.

A empresa vencedora deverá elaborar projeto executivo de reforma e modernização da unidade de filtração, de veiculação da água tratada aos reservatórios e do Sistema de Tratamento dos Resíduos gerados na ETA de Araras. Deverão ser projetados também a adequação da lavagem dos filtros e o encaminhamento de água tratada aos reservatórios existentes. O projeto executivo deverá contemplar as disciplinas de hidráulica, estrutural (recuperação das estruturas existentes), elétrica e automação.

No edital o Saema explica que de acordo com ensaios realizados, “foram verificados problemas relacionados a expansão do meio filtrante, falta no controle de vazões de água e ar para lavagem dos filtros durante a lavagem, perda de material filtrante, distribuição irregular de ar na lavagem dos filtros, revolvimento de material filtrante, presença de bolas de lodo, perda de carga elevada no meio filtrante, diferentes taxas de filtração para cada filtro, dentre outros problemas de ineficiência das unidades filtrantes”.

O Saema ainda aponta que “o reservatório de lavagem dos filtros, os filtros e o canal de água tratada, apresentam sistema de impermeabilização degradado, com presença de limos e corrosões, fissuras, porosidade e desplacamento de pintura devido a infiltrações, sinais de lixiviação do concreto, fissura com eflorescência, desplacamento de concreto ocasionado por expansão de armadura corroída e presença de estalactites”, justificando necessidade de intervenção.

Ainda aponta o Saema que “tanto na parte compreendida das unidades de filtração como nas adjacentes, as instalações elétricas são precárias, apresentando fiações expostas sem proteção adequada, podendo ocasionar curtos e também choque, e podendo lesionar gravemente os colaboradores”.

A empresa que vencer a licitação terá prazo para execução dos serviços de nove meses, contados da data da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado caso necessário. A contratada deverá apresentar a medição mensalmente, juntamente com o Relatório e cronograma de acordo com o Termo de Referência, dos serviços executados no período ao Saema, devendo a mesma ser protocolada para aprovação do responsável que acompanhou a execução dos serviços

Para classificar as empresas o Saema vai avaliar antes as propostas técnicas, que deverão ser formuladas constando nelas: conhecimento do sistema e seus problemas (conhecimentos sobre a filtração com taxa declinante variável e sobre a ETA local); plano de trabalho; equipe de trabalho; e experiência anterior. Cada proposta deve ter no mínimo 20 e no máximo 50 páginas encadernadas

Uma vez classificadas as Propostas Técnicas, divulgado o resultado e decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão de Licitações procederá à abertura das Propostas Comerciais das Licitantes classificadas – ou seja, somente nessa etapa se decidirá pela proposta mais vantajosa ao Saema financeiramente (considerando-se também pontuações de etapas anteriores).