Reforço de peso A negociação entre Flamengo e o goleiro Diego Alves, do Valencia, empolgou o torcedor rubro-negro. O último jogo oficial dele...

Reforço de peso

A negociação entre Flamengo e o goleiro Diego Alves, do Valencia, empolgou o torcedor rubro-negro. O último jogo oficial dele foi no dia 13 de junho, na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre a Austrália, em Melbourne. Leandro Franco, preparador de goleiros e treinador particular do jogador da Seleção, garante que Diego está em boa forma. Ele o acompanha há muito tempo e o treina diariamente em Ribeirão Preto, onde o jogador passa férias até definir o futuro. O Flamengo, com negociações avançadas com Diego Alves, espera uma definição do Valencia. Os empresários do jogador tentam a liberação dele na Espanha para que possam acertar com o Rubro-Negro.

Anormal

O aproveitamento de 89,7% do Corinthians não é anormal apenas no Campeonato Brasileiro. O desempenho arrasador da equipe de Fábio Carille supera até mesmo o de gigantes mundiais, como Real Madrid, da Espanha, e Juventus, da Itália, finalistas da última Liga dos Campeões. Com 35 de 39 pontos disputados, o Timão é melhor que os líderes das principais ligas de futebol do planeta após 13 rodadas. O levantamento considera, com base no site “o gol”, os seguintes países: Alemanha, Argentina, China, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal.

Confiante

O empate por 2 a 2 não foi o resultado esperado no jogo de estreia, mas o técnico Dorival Júnior enalteceu a entrega dos jogadores do São Paulo, que procuraram insistentemente a vitória contra o Atlético-GO. Ele acredita que o time mereceria outro resultado na quinta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival diz que o momento é difícil e que o principal será recuperar a confiança dos atletas nos próximos jogos. O São Paulo não vence há oito partidas e continua na zona do rebaixamento.

Novo estilo

A principal mudança do Santos sob o comando de Levir Culpi é o estilo de jogo. Com o novo técnico, o time aceita vencer a qualquer custo, sem se importar com a beleza do futebol desempenhado. Os jogadores costumam dizer que a equipe “aprendeu a sofrer”. Levir tem um mês no clube, mas a novidade é notória. Sob o comando de Dorival Júnior, o Peixe não abria mão de seu próprio estilo, com posse de bola, triangulações e poucos chutões. Raramente o Alvinegro se preocupou primeiro em defender para depois atacar.

Nova esperança verde

O Palmeiras anunciou, na quinta-feira, a contratação do atacante Deyverson, ex-Deportivo Alavés, da Espanha. O atleta de 26 anos assinou com o Verdão por cinco temporadas, e falou de realizar um sonho na volta ao futebol brasileiro. Contratado a pedido do treinador Cuca para resolver o problema que vem sendo o ataque, Deyverson visitou as instalações do clube no período da tarde. Ele chega com a missão de suprir a carência do elenco em atacantes com presença de área e também mobilidade pelos lados. Borja, maior contratação da história do Verdão, ainda não vingou. Pouco conhecido no futebol brasileiro, Deyverson contou que as redes sociais dele foram “invadidas” por torcedores do Palmeiras após o anúncio do clube.