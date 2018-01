Reforço Contratação mais cara do Corinthians nesta temporada, o meia Mateus Vital foi apresentado na última quinta-feira e pode até mesmo fazer a sua...

Reforço

Contratação mais cara do Corinthians nesta temporada, o meia Mateus Vital foi apresentado na última quinta-feira e pode até mesmo fazer a sua estreia pelo clube no próximo domingo, quando o Timão enfrenta o São Caetano, às 19h30, no Pacaembu. O jovem assinou vínculo válido por quatro anos, até dezembro de 2021, com 50% dos direitos econômicos pertencentes ao Corinthians. O Timão não divulgou quanto pagou ao Vasco pela contratação, mas os valores giram em torno de R$ 8 milhões. Mateus Vital chega como uma aposta para o futuro e, pelo menos a princípio, para compor o elenco. Versátil, ele briga por uma das quatro vagas no meio de campo, em especial as de Jadson e Rodriguinho, que atuam mais centralizados.

Falta pouco

O Santos está cada vez mais perto de acertar o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, por empréstimo da Inter de Milão por um ano. O Peixe pagará 1,7 milhão de euros pela negociação. Alguns sites italianos, como o Football Italia e o Tuttomercatto, já dão como certo o negócio. Entre todas as partes, já está tudo apalavrado. Os dirigentes do Santos, porém, só vão anunciar a contratação quando os papéis estiverem assinados.

De olho

O São Paulo retomou conversas por Carlos Eduardo, do Goiás. O nome é comentado, mas não há uma convicção completa sobre investir ou não no jogador. Nos bastidores do Tricolor, a informação é de que o Esmeraldino faz jogo duro para liberá-lo. Internamente, o clube avalia se vale investir no ponta de 21 anos, ele foi alvo de ofertas de aproximadamente 4 milhões de euros, ou se poderia usar um atleta da base com rendimento parecido. Não há uma unanimidade sobre o nome, tampouco empolgação interna a respeito do possível reforço.

Abrindo o jogo

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, descartou na noite de quinta-feira a contratação do zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio. O dirigente também garantiu que não está negociando com o meia-atacante Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, da China. Alexandre Mattos, porém, ressalta que poderá contratar Goulart caso ele fique livre do vínculo que tem com a equipe chinesa. Mattos não negou que buscou informações também sobre o zagueiro Gil, ex-Corinthians, o jogador está no Shandong Luneng, da China, mas segundo Mattos a sua contratação esta descartada.

Estrelinha

O Paris Saint-Germain venceu o Dijon por 8 a 0, em jogo pelo Campeonato Francês, na quarta-feira. Neymar fez quatro gols e chegou à marca de 24 gols em 23 jogos com a camisa do seu novo clube. Mesmo assim, o brasileiro deixou o campo vaiado por parte da torcida. Quando o placar marcava 7 a 0, o PSG teve um pênalti a seu favor. Se Cavani fosse bater e convertesse, ultrpassaria Ibrahimovic e se tornaria o maior artilheiro da história do clube francês. Parte da torcida pediu que o uruguaio fizesse a cobrança, mas Neymar foi para a bola e fechou o placar. Para mim ego de menino mimado.