Reforçada sinalização em cruzamento no Cândida; trecho passa a ser mão única

Um pequeno trecho da Rua Pedro Feres, no Jardim Cândida, recebeu reforço na pintura e teve parte da orientação de tráfego alterada. Desde a manhã desta quinta-feira (25) a Rua Pedro Feres deixou de ser mão dupla e passou a ser mão única, no sentido centro/zona oeste, apenas a partir do cruzamento com a Rua Maceió.

A mudança feita pelo Demutran – Departamento Municipal de Trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) e aconteceu para dar mais segurança e tranquilidade a pais e alunos do Colégio Monteiro Lobato, que será inaugurado naquela via.

O Demutran orienta que para acessar esta parte da Rua Pedro Feres os condutores que já estão nesta via deverão obrigatoriamente virar à direita na Rua Maceió para chegar a Rua Silvio Luiz Mantelli para depois fazer o retorno para a Rua Pedro Feres.

Além disso o Demutran realizou também melhorias na sinalização, como pinturas de lombadas, sinalização de parada obrigatória, faixas de pedestres e vagas exclusivas para deficientes físicos e idosos, e também para embarque e desembarque de alunos.