Rede Savegnago pode instalar Centro de Distribuição em Araras

Ainda em cenário de expectativa, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) anunciou chances reais de que a Rede Savegnago de Supermercados instale em Araras seu...

Compartilhe em suas redes sociais!

Ainda em cenário de expectativa, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) anunciou chances reais de que a Rede Savegnago de Supermercados instale em Araras seu novo Centro de Distribuição. A rede, que vem ampliando suas atividades, conta hoje com cerca de 40 lojas e emprega mais de 7 mil funcionários. Segundo ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados) a rede Savegnago ocupa o 1º lugar no interior paulista, 6º lugar no Estado de São Paulo e 12º no Brasil – conforme dados informados pela Prefeitura de Araras em maio.

Conforme citou brevemente o prefeito, hoje a rede Savegnago conta com apenas um Centro de Distribuição para as suas 40 lojas. A rede estaria então em busca de um local para instalar um segundo Centro de Distribuição, e uma das frentes de negociação é para que o Savegnago venha para Araras.

Conforme Tribuna apurou, a área contudo não seria cedida pela Prefeitura, e seria alugada pela rede diretamente junto a um empresário local. Em compensação a Prefeitura de Araras auxiliaria agilizando todas as certidões e documentação para que o Centro seja mesmo instalado em Araras – a ideia da administração é com isso, além de mais de 250 empregos diretos gerados pelo supermercado que já vai se instalar, sejam criados cerca de 300 postos de trabalho – com isso o grupo Savegnago abriria cerca de 500 postos de trabalho na cidade.

Hoje a Rede Savegnago tem apenas um Centro de Distribuição em um Distrito Empresarial de Ribeirão Preto/SP. Além das 40 lojas, no estado de São Paulo, a rede conta ainda com sede administrativa em Sertãozinho/SP e quatro postos de combustíveis em Sertãozinho (1) e Ribeirão (3). (Denny Siviero)

Supermercado em Araras

Enquanto o Centro de Distribuição do Savegnago em Araras ainda surge como expectativa, as obras do supermercado seguem sendo realizadas na Avenida Dona Renata, próximo ao Colégio Coc de Araras.

Este empreendimento ocupará uma área de 8.000 metros quadrados e a previsão para a conclusão é até o final deste ano. O prédio contará com estacionamento no térreo e a loja no primeiro piso. Para o cliente chegar do estacionamento até a loja, duas esteiras rolantes darão esse conforto, facilitando o acesso ao supermercado, além das escadas.

A rede vai disponibilizar caixas ‘self checkout’, onde o próprio consumidor registra e paga suas compras sem a função do operador de caixa.