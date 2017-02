Rede de Supermercados Cubatão compra loja Tiradentes

Araras terá uma unidade da empresa Rede de Distribuição Zeferino, detentora das marcas Supermercados Cubatão (SMC) e Spasso Sabores. A loja local será um...

Araras terá uma unidade da empresa Rede de Distribuição Zeferino, detentora das marcas Supermercados Cubatão (SMC) e Spasso Sabores. A loja local será um Supermercado Cubatão (SMC) e a previsão é que seja inaugurada entre 8 e 15 de março. A unidade passará a funcionar no prédio da loja do Tiradentes Supermercados de bairro Narciso Gomes, que foi comprado pelo grupo.

A compra do imóvel, que pertencia a Rede Tiradentes do Supermercado, começou a ser negociada no final de 2016. E no espaço funcionará a nova unidade do Supermercado Cubatão (SMC), do grupo empresarial da cidade de Itapira/SP. Segundo o diretor jurídico da rede, Carlos Alberto Noris Junqueira, já findadas as negociações, os novos proprietários assumem a administração do supermercado em 15 de fevereiro.

O novo supermercado local deverá gerar entre 80 e 100 empregos diretos, além dos vários postos de trabalho indiretos. A empresa também informou que privilegiará a contratação de mão-de-obra local, já com diversos profissionais locais envolvidos no empreendimento, inclusive todo o projeto arquitetônico da obra.

“Esta previsão é uma previsão modesta de contratação, porque este número deve aumentar, conforme avaliação de vendas”, comentou Junqueira.

O imóvel vai passar por reforma e adequação que deve durar em torno de três ou quatro semanas e depois será inaugurada. “Seguindo rigorosamente o padrão de excelência do grupo, cujos processos de qualidade, eficiência, higiene e respeito aos colaboradores são uma constante, será uma unidade bastante completa, na qual o cliente poderá, com conforto e confiança, encontrar tudo o que procura dentro desse seguimento varejista atinente a supermercados: inúmeros produtos alimentícios, setores de hortifruti, bebidas, utilidades em geral, materiais de higiene e limpeza, além, é claro, dos espaços destinados às atividades de padaria, confeitaria e açougue”, disse Junqueira.

O novo supermercado terá 6.600 m², englobando depósito e área de vendas, além de um amplo espaço para estacionamento destinado aos veículos de clientes. Ainda de acordo com o diretor jurídico, o investimento da Rede Zeferino na loja local gira em torno de R$ 2 milhões a R$ 3 milhões.

“O valor investido compreende as reformas para adequação do espaço ao padrão de nossas lojas, implantação do novo sistema e novos equipamentos”, explicou Junqueira.

Segundo o diretor jurídico, vários motivos determinantes fizeram com que a empresa optasse pela cidade para sediar a nova loja. Dentre eles: a infra-estrutura e as potencialidades do município, qualidade de vida e o poder aquisitivo da população.

O grupo varejista surgiu em Itapira, em 1987, pelas mãos da família Zeferino. Atualmente possui duas lojas em Itapira, onde funciona o centro administrativo e operacional, uma em Espírito Santo do Pinhal, uma em Mogi Guaçu, uma em Jaguariúna, Valinhos e em breve, Araras.

Dois sócios do Tiradentes foram procurados pela Tribuna para comentar a venda da loja para os Supermercado Cubatão, mas ambos não atenderam a reportagem. Em texto publicitário publicado nesta edição da Tribuna, a diretoria da rede apenas comunica oficialmente que estão se despedindo da administração da loja do Narciso Gomes e que permanecerão apenas na loja na região central da cidade. Eles não entram em detalhes sobre a venda da unidade.

Loja do Narciso Gomes é a terceira do Tiradentes a ser vendida

Esta loja do bairro Narciso Gomes é a terceira vendida das quatro lojas que compunham a Rede Tiradentes de Supermercados. Em março de 2016, a rede Pague Menos, da cidade de Nova Odessa/SP, comunicou que assumia o controle de duas maiores lojas da rede (Hipermercado e loja do José Ometto), e não a compra como aconteceu agora com a loja do Narciso Gomes.

Na época, todo o estoque pertencente à rede Tiradentes foi transferido para as duas lojas restantes (Centro e Narciso Gomes), que não fizeram parte da negociação com o Pague Menos e permaneciam até então sob a bandeira Tiradentes e com as famílias Cabrini e Beretta. Com a negociação da loja do Narciso Gomes, que acabou de ser comprada pela Rede de Distribuição Zeferino, permanece com as famílias ararenses apenas a loja do Centro, na Rua Tiradentes.