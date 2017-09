Recuerdos de Igaraí

“O cientista não traz nada de novo. Só inventa o que tem utilidade. O artista descobre o que é inútil. Traz o novo”. (Karl...

Compartilhe em suas redes sociais!

“O cientista não traz nada de novo. Só inventa o que tem utilidade.

O artista descobre o que é inútil. Traz o novo”. (Karl Kraus)

Às duas da tarde um aluvião de veículos trafega a passo de tartaruga pela avenida Rebouças. Parece que no sentido centro-bairro.

Minha desorientação não é gratuita.

São Paulo é uma cidade diante da qual as evidências físicas nem sempre são indícios de algo, mas mera suposição de que alguma coisa acontece, então não posso afirmar se agora estou indo ou estou retornando.

Em Sampa ninguém pode desconsiderar a possibilidade de erro na certeza, fato que explica por que tenho a vaga impressão que o gado movido a gasolina empurra-me na direção da Marginal Pinheiros. Minha intenção era essa, o resto é mera diversão dos sentidos.

Tiro proveito do irritante devagar quase parando e convido a observação para, como poetou Caetano, firmar seu olhar atento no “povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas/ Da força da grana que ergue e destrói coisas belas/ Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas”.

De repente meus olhos pousam sobre um letreiro cuja recomendação provoca espanto: Escola de Caligrafia De Franco. Caligrafia, “arte de traçar com perfeição os caracteres da escrita”— não encontrei definição mais na mosca do que a do Caldas Aulete.

Como sabidamente não integro os 20% de seres humanos que, na opinião do professor universitário italiano Corrado Malanga, possuem alma, minha reação, se não de frieza, é de absoluta impassibilidade diante de tão improvável descoberta.

De repente, aquilo que segundos atrás era espanto transforma-se em suave brisa de saudade. “Saudade”, dizia Rubem Alves, “é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar”. E como assim é, entro nos campos da memória e chego à meninice, tempo em que somos adultos que preocupam adultos que agem como crianças com a desculpa de querer nosso bem.

No segundo ano do Curso Primário o currículo exigia caligrafia, de sorte que passei um ano inteiro exercitando a arte e a técnica de “traçar com perfeição os caracteres da escrita”. Para mim, a arte é um dom inato da pessoa; a técnica esmerilha a aptidão natural do indivíduo.

Como vim ao mundo sem inclinação para a coisa, naquele ano a técnica ensinada por dona Anita ajudou-me simplesmente no gasto. Fui aprovado e segui em frente perpetrando à mão livre meus garranchos e minhas garatujas.

O bambambã em caligrafia era Ijair Carlos Alvarenga. Eu o invejava a ponto de certa manhã durante o recreio, entre uma mordida e outra no pão com ovo, confessar-lhe meu pecado capital: “Ijair, eu queria que minha letra fosse como a sua…”

Já contei essa história minimamente duas vezes. Como, à semelhança de Paulo Leminski, eu não brigo com o destino, penso que a repetição não haverá de causar maiores danos na santa paciência do leitor compreensivo e da condescendente leitora.

A explicação para o fato de uma escola de caligrafia de 102 anos sobreviver em plena era digital, provavelmente resida em uma singularidade: caligrafia é arte, e as manifestações humanas ligadas à estética frequentemente são resistentes aos ventos de cauda gerados pelo Tempo.

Por outro lado, não se pode descartar que o cientista não traz nada de novo. Só inventa o que tem utilidade. O artista descobre o que é inútil. Traz o novo.

A caligrafia será sempre novidade. Nos convites de casamento, nos pergaminhos, no design gráfico, na arte sacra. No cinema e televisão também.

São Paulo, Sampa. “E quem vem de outro sonho feliz de cidade/ Aprende depressa a chamar-te de realidade/ Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso”.

Bom dia!