Recordando amigos – Ases do basquete

Passei há poucos dias diante do antigo Posto de Gasolina “Nacional”, no Centro, parei por alguns minutos e recordei da figura do seu ex-proprietário, Jerônymo Caetano Gagliardi, carinhosamente conhecido pela alcunha de “Alada”. Era uma pessoa alegre, trabalhadora, integrante de família tradicional em Araras.

Na sua juventude foi esportista e jogador de bola ao cesto. Naquela época o posto era um dos clientes do local onde eu trabalhava, o Banco Nacional, então quase todos os dias batíamos rápido bate-papo. Mesmo aposentado, Alada prestava serviço e orientação nessa empresa.

O calendário marcava 15/09/1987, tinha apenas 69 anos de idade, estava adoentado, quando Araras recebeu a notícia do seu falecimento a uma hora, no Hospital São Luiz. Seu sepultamento ocorreu às 10h, saindo o féretro de sua residência, para o jazigo perpétuo da família, no cemitério local.

Sempre é bom a gente recordar o nomes de alguns dos ases do basquete ararense do passado, pois são pedaços de histórias que enfeitam essa modalidade esportiva do passado.

Embora a maior parte já partiu desse mundo, deixaram recordações, lembranças de memoráveis partidas do basquete ararense: Luiz Pillar Zurita Fernandes (falecido), Ruy Zurita Fernandes (f), José Graziano Filho (f), Nelson Ruegger (f), Rubens Bueno (f), Cotegipe A. Morgado (f), Salvador A. Agostini, Nelo José Scarcella (f), Vado Bertolini, Hermínio Franzini (f), Paulo H. Alonso (f), Adalmir Foster Figueira (f), Horácio Mazelli, Antonio Salatiel de Almeida, Vivaldo Dias, Aldo Della Coletta, Emerson Mercatelli (f), Paulo Marques Figueiredo (f), Orlando Denardi (f), Leôncio Morandini (f), Waldemar Boldrini (f), Euclides Fabrício (Pinicilina), Martiniano Begnami (f), Fritz Harter, Natercio Ortiz de Camargo (f) e muitos outros.

A todos que partiram, ao amigo Jerônymo Caetano Gagliardi (Alada), que na próxima quinta-feira completa 29 anos de sua partida desse mundo, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Cantinho de Saudades

Faleceu no dia 16 p.passado, aos 88 anos de idade, o congregado mariano Pedro Luizão. Durante longos anos pertenceu às fileiras da Congregação Mariana, sempre foi um correto mariano. À família enlutada, nossos pêsames, e ao amigo Pedro Luizão, que partiu desse mundo, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Correspondência recebida

“Amigo Walter Gambini, talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer você com justiça, com devido merecimento. Sua entrevista com minha pessoa na edição da Tribuna do Povo de 13/08/2016 tem um valor inestimável para toda minha família, mas é tudo que me resta. Apenas posso expressar através da limitação de meras palavras, e com elas lhe prestar esta humilde, mas sincera gratidão. Muito obrigado. Com todo carinho e de coração eu lhe agradeço, que Deus o ilumine sempre. Do amigo José Roberto Bertolini, Valentina, esposa. Mariana, filha. Fabio, genro”.

Agradecimentos

Ao Cyro A. A. Ometto, sr. Sgobi, Aldo Della Coletta, D. Leonilda, D. Mercedes, todos parabenizando a coluna pela homenagem a João Salomão (Baeta), em Cantinho de Saudades.