Recordações e Fatos Acontecidos há mais de 30 anos

Na semana que passou parei por alguns minutos defronte a ex-sede social dos Marianos. Quantas lembranças vieram à minha mente. Recordei dos amigos moradores dessa região: Mamede de Souza, amante do teatro; um dos líderes da Sociedade São Vicente de Paulo; esportistas, jornalistas; Dona Rosa , sua esposa que fazia aquele cafezinho gostoso; do Guerino Bertolini e do Nino Chinaglia, amigos dos jantares festivos. Ainda lembrei-me do Reinaldo Stefani, do nosso gostoso bate papo; do amigo Marcelo da banca de jornal, do Ney Ramos, do Cine Araruna, das programações esportivas todos os dias na Rádio Centenário de Araras.

Pensativo, recordei da Casa Paroquial, das visitas que fazia a Monsenhor Quércia no seu escritório para prestação de contas das atividades marianas. Ele era apaixonado pelo esporte, principalmente do ciclismo. Pois bem, nessa inesquecível Casa Paroquial se encerrava um paraíso. Alto e robusto como um roble, Monsenhor Quércia desafiava os anos e parecia tocado de imortalidade.

Mais de meio século se passou, 52 anos de paroquiato em Araras. O roble tombou; mas fulminado naquele posto em que Deus o colocou. Nada mais belo do que morrer no altar quem tantos anos viveu no altar!

Para perpetuá-lo em nossa lembrança, sepultaram-no aos pés da Padroeira da cidade Nossa Senhora do Patrocínio. Criaram uma praça com seu nome ergueram uma estátua. Como um filho, substitui o o pai; Padre Lanza, que ele formou e escolheu para seu sucessor, tão alto e robusto como era seu pai espiritual, olhava o seu futuro, os seus sonhos realizados, com tranquila segurança de quem marchava sob a mão de Deus.

As vicissitudes de existência pareciam rebuscá-los ainda mais. Um dia, porém, essa casa paroquial amanheceu fechada e impenetrável. Assustou-se a vida de Araras, pois aquela casa era a primeira, a abrir-se para a primeira chamada dos fiéis às orações da manhã: o que teria acontecido? Muito sono por excesso de muito trabalho?

Foi aberta a porta e a população da cidade quase perdeu a voz :Padre Lanza se havia partido a longa viagem da eternidade! Padre Lanza nasceu em 04/01/1.931 e faleceu em 08/02/1.984. Quantos trabalhos pastorais ele realizou em vida…

Desde criança pertenceu as fileiras marianas. Menino simples, humilde; piedoso. Aos 11 anos fazia tentativa no Seminário, mas sua mãe, dona Paula, sentia a ausência do filho. Mas aos 19 anos a decisão foi definitiva para a escolha da vocação de sacerdote. Sua Ordenação deu-se no dia 20/12/1.959, e sua primeira missa solene deu-se no dia 27/12/1.959.

Na congregação mariana gostava de jogar pingue-pongue e tomar parte no Grêmio Teatral. Em 05/12/1.967 recebeu o título de presidente de Honra da C. Mariana. Em 1971 participou da escavação para a construção da Igreja do Fátima. Para perpetuar sua Memória a praça de N. S. Aparecida no Jardim Cândida leva o seu nome, e a ex-sede dos Marianos leva o seu nome, o “Centro Pastoral Pe. Dorival Lanza”. Aos saudosos Monsenhor Quércia e Padre Dorival Lanza, nossas homenagem em nosso Cantinho de Saudades.

