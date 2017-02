Recesso termina e Mesa define formação das Comissões Permanentes

A Mesa Diretora da Câmara Municipal se reuniu nesta semana com os vereadores eleitos para tratar de assuntos relacionados à gestão interna da Casa...

A Mesa Diretora da Câmara Municipal se reuniu nesta semana com os vereadores eleitos para tratar de assuntos relacionados à gestão interna da Casa e para definição das Comissões Permanentes. O recesso parlamentar terminou no final de janeiro e a primeira sessão ordinária desta nova Câmara acontecerá na próxima segunda-feira (6), às 20h.

Na reunião realizada na noite da última segunda-feira (30), o presidente Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) fez um amplo relato sobre as questões administrativas e financeiras e apresentou as informações relacionadas ao orçamento, despesas e contratos vigentes. Também na reunião foram definidos alguns detalhes sobre o aprimoramento do funcionamento da Câmara no aspecto administrativo, econômico e legislativo.

O trabalho final foi dedicado à definição das Comissões Permanentes, seguindo a proporcionalidade partidária e a conformidade com a formação profissional de cada vereador. A nomeação é de responsabilidade do presidente Pedro Eliseu Sobrinho (DEM).

Mas na questão política das Comissões, ficou evidente que as duas principais ficarão sob responsabilidade de vereadores teoricamente integrantes da base aliada do governo municipal do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

A Comissão de Justiça e Redação conta com os vereadores José Roberto Apolari (PTB), Jackson de Jesus (PROS) e Deise Olimpio (PSC) – os dois primeiros votaram em Pedro Eliseu para presidente da Câmara no dia 1º de janeiro. E a Comissão de Finanças e Orçamento é formada por Carlos Jacovetti (Rede), Eduardo Elias Dias – Du (PHS) e Romildo Borelli – Baiano (PSD) – os dois primeiros também são da base aliada.

A terceira comissão, a de Obras, Serviços Públicos, Educação, Saúde, Assistência Social, Juventude, Agricultura e Ecologia contará com Francisco Nucci Neto (PR), Regina Geromel Corochel (PTB) e Anete Monteiro Casagrande dos Santos (PSDB). Nesta, apenas Anete faz parte da base aliada do governo.

O objetivo dessas comissões é examinar projetos de lei que vêm do Executivo, dos próprios vereadores ou mesmo de iniciativa popular. O parecer de cada edil serve de base para discussão dos projetos em plenário.

Mesas dos vereadores

Vereadores e assessores participaram na tarde da última quinta-feira de um sorteio para definição das mesas que serão utilizadas pelos eles durante as sessões no plenário.

Acompanhado do presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), o Departamento Legislativo realizou o sorteio na presença da vereadora Regina Corochel (PTB), do vereador Eduardo Elias Dias – Du (PHS) e de assessores que estiveram representando os demais vereadores.

As bancadas localizadas do lado esquerdo da Mesa Diretora serão ocupadas pelos vereadores Francisco Nucci Neto (PR), Regina Corrochel (PTB), Eduardo Elias Dias (PHS) e Jackson de Jesus (PROS). E do lado oposto, à direita da Mesa Diretora, Romildo Borelli – Baiano (PSD), Marcelo de Oliveira (PRB), Deise Olimpio (PSC) e José Roberto Apolari (PTB). A Mesa Diretora é formada pelo presidente Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), o vice Carlos Jcaovetti (Rede), e a secretária Anete Casagrande dos Santos (PSDB).