Rearborização

Mais uma vez cortes de árvores foram notícia em edição da semana da Tribuna, e não por acaso. Os cortes têm sido frequentes ao...

Compartilhe em suas redes sociais!

Mais uma vez cortes de árvores foram notícia em edição da semana da Tribuna, e não por acaso. Os cortes têm sido frequentes ao longo dos anos, mas a sensação da população é que as árvores retiradas não estão sendo repostas na sequência imediata – ao menos na zona urbana. Não há nada de ilegal nestes cortes, mas permanece a nítida sensação de que depois de realizados não acontece a reposição dessas árvores com a mesma rapidez.

Há anos diversas árvores da espécie “Ficus” vêm sendo retiradas do canteiro central de algumas avenidas da cidade – principalmente na Senador César Lacerda de Vergueiro (Avenida do Filtro), no Jardim Cândida, e na avenida Padre Atílio, no Jardim Belvedere.

Ao que se sabe a retirada dessa espécie não é atribuída a má conservação, e não há o que se contestar sobre a necessária remoção – todas as árvores foram atacadas pela mosca branca, uma praga pequena, mas mortal à espécie.

O grande problema é que a reposição das espécies demora demais – e essa demora não é de agora. É conhecida há anos. Ou seja, a retirada até se entende, mas a demora demasiada para o replantio nos mesmos locais é questionável.

O caso não é isolado. Com o passar dos anos, diversas vias da cidade – mesmo as internas dos bairros – foram perdendo sua área verde com a morte e retirada de árvores. Em bairros tradicionais, como os jardins Belvedere, Fátima, Cândida e até no Centro, é visível que hoje a cobertura verde é bem menor. Ao longo de décadas houve retirada de cobertura vegetal, mas a reposição foi inócua. As ruas no entorno do parque infantil Hermínio Ometto tinham uma exuberância de Ficus, hoje é fácil notar a escassez de plantas no local.

Até há incentivos para quem mantém áreas verdes em casa ou árvores defronte seus imóveis. A Prefeitura concede – num processo um pouco burocrático – descontos no IPTU a quem adota a prática. Ainda é pouco, mas é válido.

O grande problema é que as administrações públicas até agora – passadas e atual – pouco parecem valorizar a necessidade de se reforçar o tema “Cidade das Árvores”. Ações pontuais são vistas – hoje e em outras épocas – mas nada com tamanha força que faça a cidade passar por um processo de arborização efetivo.

A questão ambiental parece renegada a um segundo plano, cada dia mais. Embora seja compreensível a retirada das árvores próximas dos ribeirões que são margeados pela Avenida Dona Renata, é preciso que a arborização ao longo deles seja refeita rapidamente, sem delongas. Isso melhora a qualidade de vida da população e a cidade fica mais bonita. É só ver a repercussão do início da primavera nas avenidas da cidade neste ano.

A atual administração municipal tem nas mãos a chance que outras tiveram, mas não efetivaram: dar real atenção a um tema que é importantíssimo para o clima, o visual e a saúde da população local. O que não foi feito em 20 anos, não será feito em apenas meia década – isso é certo. Mas o atual quadriênio é uma oportunidade para procurarmos reestabelecer o status da questão na cidade e retomar o posto, hoje incoerente, de Cidade das Árvores.