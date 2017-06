Real Madri e Calixto disputam final do Futebol Veterano neste domingo

As equipes do Real Madri e do Calixto Gás e Água irão decidir neste domingo (4) o título do Campeonato de Futebol Veterano,...

As equipes do Real Madri e do Calixto Gás e Água irão decidir neste domingo (4) o título do Campeonato de Futebol Veterano, categoria acima de 38 anos. A final será no Estádio Joel Fachini, a partir das 10h. Além da decisão, as agremiações do Bela Vista e o São Benedito irão disputar a medalha de bronze da competição municipal. A disputa de 3º e 4º lugares está marcada para as 8h15. Para chegar na final, o Real Madri eliminou o forte São Benedito numa das semifinais, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Na disputa por pênaltis o Real Madri levou a melhor e ficou com a vaga para a final. E o Calixto venceu o Bela Vista por 2 a 0 na outra semifinal. Valendo o título, o Real Madri leva a vantagem do empate por ter feito melhor campanha.