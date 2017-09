Reação Apesar da má campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro, três derrotas e uma vitória, o Corinthians não vai abrir mão da Copa...

Reação

Apesar da má campanha no segundo turno do Campeonato Brasileiro, três derrotas e uma vitória, o Corinthians não vai abrir mão da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, o técnico Fábio Carille disse que escalará a equipe considerada titular diante do Racing, da Argentina, quarta-feira, às 21h45, em Itaquera, pelas oitavas de final. O treinador, porém, ainda esperou pela reapresentação dos jogadores, na segunda-feira à tarde, para saber quem tem condições físicas de atuar. Nenhum jogador se queixou de lesão após o confronto pelo Brasileirão.

Confiança

Para o técnico Levir Culpi, a vitória sobre o Corinthians é uma certeza de que o Santos tem condições de ser campeão da Libertadores. “Enfrentar o primeiro lugar, com ótima qualidade, e vencer… Para mim, dá a certeza que podemos vencer a Libertadores” – disse o treinador em coletiva de imprensa. Com discurso geralmente sereno, Levir se empolgou no papo com os jornalistas. O técnico vê o Peixe em evolução e preparado para vencer qualquer equipe da América do Sul.

Ainda dá

Passado o empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, o São Paulo terá uma semana para juntar os cacos e se preparar para a partida do próximo domingo, contra o Vitória, em Salvador. Presente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro por 11 rodadas, o time acumula sérios problemas dentro e fora de campo. Além disso, vai enfrentar uma equipe que está em ascensão na competição desde a chegada do técnico Vágner Mancini.

Irritado

O técnico Cuca, do Palmeiras, ficou bastante irritado ao ser questionado, após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG. Questionado se havia recebido algum tipo de contato da diretoria do Galo para voltar ao comando da equipe mineira, ele garante que não foi procurado por ninguém do clube. Cuca cobrou respeito ao treinador que hoje comanda o Atlético-MG, Rogério Micale, e lembrou que ainda tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2018. Com o momento turbulento dos dois clubes, o nome de Cuca voltou a ser cotado para retornar ao Galo a partir de janeiro.

Logística

Passado o confronto diante da Colômbia, a seleção brasileira já volta a suas atenções para Bolívia e Chile, os dois últimos adversários nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. E o primeiro dos dois jogos da rodada dupla de outubro, em La Paz, prevê uma logística especial para tentar minimizar os efeitos da altitude. O Brasil vai dormir em Santa Cruz de La Sierra e viajará para a cidade do jogo apenas pouco antes da bola rolar.

Incerteza

O futuro de Felipe Massa na Fórmula 1 ainda é um mistério. Resgatado pela Williams para substituir Valtteri Bottas que foi para a Mercedes no lugar do aposentado Nico Rosberg, o brasileiro disse que “não tem motivos para não continuar” na categoria em 2018, porém, já sinaliza com uma ida para a Fórmula E, caso não permaneça na categoria máxima do automobilismo. Chefe da equipe, Claire Williams elogiou o trabalho feito pelo piloto paulistano em 2017, mas não mostrou certeza sobre o futuro.