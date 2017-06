Reabertura de rua custará até R$ 240 mil aos cofres públicos

Após anos de indefinição, a Prefeitura finalmente decidiu abrir licitação para executar as obras e serviços de demolição, limpeza e reabertura da rua localizada...

Após anos de indefinição, a Prefeitura finalmente decidiu abrir licitação para executar as obras e serviços de demolição, limpeza e reabertura da rua localizada entre a Avenida Padre Alarico Zacharias e a rua Paraná, no Parque Industrial, zona sul da cidade. A via, fechada atualmente, seria a continuidade da rua Piauí, ligando esta à Avenida Padre Alarico.

Segundo o Secretário de Planejamento de Araras, Paulo Bertolini, a rua deve estar liberada para passagem de veículos e pedestres em quatro meses. O secretário confirmou que a abertura da via já está em processo licitatório e será feita o quanto antes.

A licitação para definir qual empresa irá executar os serviços de limpeza e demolição está marcada para acontecer na tarde de 11 de julho e pode custar até R$ 240 mil, segundo estimativa da Secretaria de Planejamento.

Hoje, apenas um quarteirão da via é fechado, de ambos os lados com portões e guaritas. Agora, como previsto em 2014, as obras devem compreender a recomposição das guias, sarjetas, asfalto, calçadas e colocação de dois postes de iluminação. Todo o custo das obras será do próprio município.

Além de realizar as intervenções listadas, a Prefeitura ainda vai arcar com obras de retirada da antiga camada de asfalto, guias e sarjetas, recolocação de passeio público, feito com pedras portuguesas, no padrão encontrado na cidade.

Desde demolição mecanizada de pavimento asfáltico existente a demolição da sarjeta ou sarjetão, os serviços contemplam ainda arrancamento de guias, demolição de concreto armado, retirada de esquadrias metálicas, retirada de estruturas, telhas e até remoção de poste de energia que pode obstruir a passagem na nova via. Só com a retirada do que hoje existe lá serão gastos mais de R$ 40 mil.

Depois desse serviço, novas sarjetas, camada de asfalto e passeio público serão recolocados. Com a recolocação de passeio público, nova pavimentação e demais obras serão quase R$ 120 mil.

Além disso o município ainda vai arcar com novas instalações elétricas para o trecho de via que contempla apenas um quarteirão. Só com essas instalações serão mais R$ 12 mil.

Em 2014 a Tribuna chegou a noticiar que a Prefeitura havia garantido, ainda para aquele ano, a reabertura da rua Piauí. Naquela época, a rua integrava as instalações da antiga fábrica de móveis Colombini. Hoje os depósitos são ocupados por outras empresas.

A previsão da demolição era para janeiro e fevereiro de 2015. A via deixou de ser usada ainda nos anos 80, quando passou a fazer parte do complexo de imóveis da antiga fábrica.

A permissão para que a fábrica fechasse a rua foi dada pelo município, e amparada por uma lei de cessão de uso. Contudo o prazo para esse uso expirou e, devido à falência da empresa, ninguém se mobilizou para a renovação dessa permissão.

Ao menos na teoria a devolução ao traçado urbano aconteceu em 2013, por determinação judicial. Na época a própria Prefeitura, atendendo a reivindicação de moradores do Parque Industrial, tomou medidas junto à Justiça para pedir a liberação da rua.

Junto à avenida Padre Alarico, foram construídas guarita e pilastras para apoiar um grande portão. Essas estruturas ainda persistem, mas serão demolidas, bem como as que interrompem a conexão da rua com o Parque Industrial.

Devolução foi definida em determinação judicial

A devolução da rua para o uso público foi determinada ainda em março de 2013 pela juíza titular da 2a Vara Cível de Araras, Mônica Di Stasi Gantus Encinas. A partir de então, notificações foram entregues aos responsáveis pela massa falida da antiga fábrica de móveis e também aos inquilinos dos galpões, que foram a leilão há mais de seis anos.

A determinação judicial era para que os ocupantes dos galpões fizessem a demolição. Contudo, os prazos para essa medida expiraram e a Prefeitura ficou liberada para reabrir a rua, mas agora o município deverá arcar com o custo das obras.