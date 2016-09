Considerados como impopulares – ao menos pelos candidatos a prefeito de Araras –, os radares móveis podem ter seu fim assim que a administração...

O tema acabou se tornando polêmico, já que mexe com o bolso do cidadão. Todos os cinco candidatos a prefeito de Araras se posicionaram contra o atual modelo de fiscalização.

Alguns chegaram a citar uma chamada “indústria de multas”. É fato que a Prefeitura arrecada muito com os radares, e isso tem crescido. Só no ano passado o município arrecadou mais de R$ 2 milhões, 160% do que era estimado para o ano.

Apesar disso, aparentemente os candidatos “jogaram para a galera” e não se prenderam ao problema central: os acidentes de trânsito.

Nitidamente o termo “indústria de multas” irritou representantes da Secretaria de Segurança Pública. A pasta respondeu que “é natural que em tempos de campanha eleitoral candidatos apresentem versão distorcida sobre a fiscalização de velocidade em Araras”.

Apesar da autodefesa explícita feita pela Secretaria, é fato que alguns pontos levantados por ela são reais: a implantação dos radares decorreu de uma cobrança da sociedade, em virtude do elevado número de acidentes de trânsito com mortos e feridos.

Conforme a pasta, foram 28 óbitos em 2012 e mais de 1.000 feridos, dos quais cerca de 300 graves ou gravíssimos. Já em 2015 “foram somente três óbitos no perímetro urbano, por acidentes de trânsito”.

Mesmo assim, é fato que os radares no atual sistema incomodam muita gente, e o modelo precisa ser aprimorado de alguma forma. A sugestão dada por alguns candidatos até procede: mais orientação, menos punição.

Ainda assim, praticamente nenhum dos prefeituráveis se ateve aos dados sobre acidentes e ninguém apontou possível solução de como se descartar o uso de radares móveis sem acelerar o número de acidentes.

Com exceção de Du Severino, todos defenderam a implantação de radares fixos. O grande problema é que este sistema é mais oneroso, e nenhum candidato aponta se tal sistema seria mesmo efetivo no combate aos acidentes.

Bonezinho Corrochel (PTB) garante que vai acabar com os radares móveis na cidade, e implementar o radar fixo, enquanto Pedrinho Eliseu (PSDB) também garante que, se eleito prefeito, investirá em radares fixos e lombadas eletrônicas. Mas nenhum dos dois explica de onde virão os recursos para este novo investimento, e o que fazer com os aparelhos móveis.

Paulinho Nascimento (PSD) ao menos apontou como alternativa a educação no trânsito, mas não cita tal procedimento como medida a ser adotada por ele, prioritariamente. E, assim como os outros, defende radares fixos sem citar a origem da verba para pagar essa conta.

Du Severino (PTN) é o único que não cobrou o fim dos radares. Assim como Paulinho, ele defendeu a educação no trânsito desde as escolas primárias. Mas Du defende o aumento da velocidade nas vias, sem citar – assim como os outros – as razões técnicas para isso.

Breno Cortella (PDT), candidato do grupo do atual prefeito, prometeu – em jornal de sua candidatura – acabar com os radares móveis, mas também não embasa as razões para isso.

O que se percebe é que, independentemente de razão, nenhum dos candidatos quer acabar com os radares móveis embasados em questões técnicas. Os candidatos concluem, por conta própria, as razões para a adoção de uma política pública, e simplesmente decretam a mudança desta política pelo fato de serem impopulares. Talvez o lado técnico careça de mais atenção, ante ao lado político das medidas prometidas pelo quinteto de prefeituráveis ararenses.