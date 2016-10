Quociente eleitoral coloca bem votados na suplência

O complicado quociente eleitoral mais uma vez provocou algumas ‘distorções’ em relação aos eleitos, suplentes e ainda voltou a criar uma situação nada nova...

O complicado quociente eleitoral mais uma vez provocou algumas ‘distorções’ em relação aos eleitos, suplentes e ainda voltou a criar uma situação nada nova na cidade: enquanto um candidato com mais de mil votos não foi eleito, sequer, para suplente, devido à sua coligação não ter atingido o chamado quociente eleitoral, outros com cerca de 900 votos estão eleitos para o novo mandato de vereador.

Isso acontece, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), porque “na eleição proporcional (para vereadores e deputados, por exemplo) é o partido/coligação que recebe as vagas, e não o candidato”.

Ou seja, na verdade, o eleitor, ao votar, está escolhendo ser representado por determinado partido e, preferencialmente, pelo candidato por ele escolhido. “Em resumo, o voto do eleitor na eleição proporcional brasileira indicará quantas vagas determinado partido/coligação vai ter direito. Cabe ressaltar que, mesmo que um candidato tenha votação expressiva, se o partido/coligação não ganhar vaga, tal candidato pode não ser eleito”, explica o órgão.

Foi o caso de Valdevir Anadão – Dê (PT), que mesmo com quase 1.100 votos não conseguiu se reeleger, pois a coligação PT/PC do B/PSDC não conquistou votos suficientes para ter representantes no Poder Legislativo. Atingiu 4.490 votos, mas para eleger um vereador deveria atingie o quociente de 6.147 votos.

O atual vice-prefeito Carlos Jacovetti (Rede) foi eleito para a Câmara, mas foi apenas o vigésimo mais votado de Araras, com 818 votos. O médico Francisco Nucci (PR) também teve número de votos baixo, na comparação com seu próprio desempenho em anos anteriores, alcançando 965 votos. Mesmo assim, ambos estarão na Câmara, enquanto a candidata Mirian Vanessa Pires (PSB) teve mais de mil votos e se tornou suplente.

Isso ocorreu porque mesmo sendo o segundo nome mais votado do grupo, Mirian – que também está dentre os 10 nomes mais votados de todos os candidatos a vereador da cidade – ficou atrás de Jackson de Jesus (PROS). Como a coligação PROS/PSB conquistou somente uma vaga, Mirian não está eleita.

Apesar de quase 1.200 votos, candidata fica como suplente

A então candidata pelo PSB, Mirian Vanessa Pires, teve 1.172 votos, mas ainda assim, devido ao quociente eleitoral, ficou como primeira suplente na coligação que elegeu Jackson de Jesus (PROS) como vereador.

A grande votação de Mirian surpreendeu muitos, que desconheciam a pretensa vereadora. Ela é assistente social e contou à Tribuna que seu trabalho contribuiu significativamente em seu número de votos. “Meu trabalho é manter vínculo com as famílias”, conta ela, explicando que com isso se aproximou de muitas pessoas na região leste, onde foi bem votada.

Ela citou nomes de amigos, familiares e colaboradores de sua campanha (como o vereador Erinson Mercatelli, do mesmo partido). Mirian é filha do diácono Osvaldo Aparecido Pires, que também está na comunidade da zona leste.

Mesmo sendo conhecida naquela comunidade, ela admite que se surpreendeu com a quantidade de votos, por ser nome ainda desconhecido da vida política, mesmo se mostrando decepcionada por não poder ter entrado na Câmara com os quase 1.200 votos. “Foi uma tristeza e uma alegria”, citou, fazendo questão de tecer elogios a Francisco Nucci e Carlos Jacovetti, que mesmo menos votados, entraram na Câmara. “Acredito que não era essa minha vez”, completou.

A assistente social ainda já ocupou o cargo de titular para a diretoria Administrativa e Financeira da Câmara, na gestão de Breno Cortella (PDT) como presidente do Legislativo. Entre 2006 e 2009 atuou em vários setores no Hospital Municipal Elisa Sbrissa Franchozza; em 2010 foi convidada para coordenar a Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Leme. Ela permaneceu por três meses no cargo e depois retornou para Araras para desempenhar a funções na Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

Como funciona a divisão das vagas na Câmara

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a resolução que dita a norma “determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo número de lugares a preencher, desprezando-se a fração, se igual ou inferior a meio, ou arredondando-se para um, se superior”.

Nas eleições estaduais e municipais, o número de votos válidos será dividido pelo número de cadeiras das respectivas Casas Legislativas. Para exemplificar, o cálculo das últimas eleições em Araras pode ser feito da seguinte forma: número de votos válidos apurados (em Araras isso foi 67.615) dividido pelo número de cadeiras a preencher na Câmara Municipal (em Araras são 11 vagas). Neste caso, o cálculo foi: Nº de votos válidos = 67.615 / nº de vagas a preencher = 11, então Quociente Eleitoral foi igual a 6.147 em Araras.

Depois disso há o cálculo do chamado Quociente Partidário, considerando nessa conta somente os partidos e coligações que atingiram o quociente. Em Araras as coligações PT/PC do B/PSDC (que apoiou Breno Cortella e teve 4.490 votos); PV/PTC/SD/PT do B (que apoiou Pedrinho Eliseu e teve 2.996 votos) e PTN/PSOL (que apoiou Du Severino, e teve 2.076 votos) não atingiram o quociente de 6.147 votos e por isso não elegeram nenhum nome e não possuem suplentes.

Justamente por essa razão, mesmo com os seus 1.091 votos o atual vereador Valdevir Anadão (Dê) não conseguiu se reeleger, já que a coligação dele, ou seja, a soma dos votos de todos os 22 candidatos da coligação PT/PC do B/PSDC não chegou aos 6.147 votos.

Vereadores e suplentes

Nome/Coligação Partido % Votos Total de votos Coligação PSDB / PMDB / DEM / PHS 24,40% 16.496 Pedro Eliseu DEM 4,28% 2.895 Professora Anete PSDB 2,97% 2.008 Du Segurança PHS 2,38% 1.608 *Rodrigo Soares PHS 1,41% 951 *Fabio Baiano PSDB 1,30% 877 PP / PTB / PRP / PEN 14,97% 10.125 Prof.ª Regina Corrochel PTB 3,87% 2.614 Dr. Apolari PTB 2,15% 1.451 * Edivaldo Silva PTB 1,14% 771 * Rogerio Paulo PTB 0,90% 606 PRB / PMB / PR 12,95% 8.755 Marcelo de Oliveira PRB 3,36% 2.273 Dr. Nucci PR 1,43% 965 * Felipe Beloto PR 1,36% 918 * Miqueira PR 1,35% 911 PSD / REDE 12,21% 8.253 Baiano da Farmácia PSD 1,77% 1.194 Carlinhos Jacovetti REDE 1,21% 818 * Claudio de Souza REDE 0,93% 629 * Dentista Fabio Jodas PSD 0,93% 629 PROS / PSB 11,28% 7.630 Jackson de Jesus PROS 2,31% 1.560 * Mirian Vanessa PSB 1,73% 1.172 * Clovis Corretor PROS 1,27% 859 PSL / PSC / PDT 10,05% 6.794 Deise Olimpio PSC 2,71% 1.832 * Prof. Celio PDT 1,21% 816 * Adilson Negão PSL 0,88% 598

* Suplentes

Coligações que não elegeram vereadores

Coligação % Votos Total de votos PT / PC do B / PSDC 6,64% 4.490 votos PV / PTC / SD / PT do B 4,43% 2.996 PTN / PSOL 3,07% 2.076

Como as três coligações não atingiram o quociente eleitoral, de 6.147 votos, elas também não possuem suplentes