Questões imbricadas na Idade Mídia

“Em todas as épocas, há pessoas que não pensam como as outras.

Ou seja, que não pensam como os que não pensam”. (Marguerite Yourcenar)

Rotineiramente observo que alguns patrícios conduzem a incurável baixa autoestima para uma comparação com os hermanos, paralelo esse que, curiosamente, saiu dos campos de futebol e foi parar na disputa do espólio do químico sueco Alfred Bernhard Nobel.

A Argentina, lamentam os tais, coleciona cinco Prêmios Nobel, enquanto que nenhum brasileiro conseguiu beliscar os 1,2 milhões de dólares do testamento do defuntado químico.

Sinceramente não sei, como dizia sêo Aleixo, filósofo dos telégrafos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, se esse cotejamento é para cima ou para baixo. Malgrado a dúvida, recepciono o desencanto como exteriorização daquele sentimento que Nelson Rodrigues chamava de “complexo de vira-lata”.

Porque a lamúria soa como um mantra sadomasoquista a martelar nos miolos: “somos um povinho à toa, somos um povinho à toa…”

Se a falta de um Nobel Prize na prateleira do orgulho caboclo de fato tem contribuído para que as pessoas percam o tesão nacionalista, os inconformados podem sentar que o leão é manso— lembram-se da piada, né não?

Vai que de repente a academia sueca resolve instituir a categoria “Condenados de Nascença” e teremos não um, mas 206 milhões de botocudos que, além da medalha de ouro e do diploma escriturado em iluminuras, irão embolsar US$0,0058.

Parece pouquíssimo dinheiro, mas não é. Afinal, para um povo eternamente condenado a pagar pelas borradas de seus dirigentes políticos, esse prêmio de valor infinitesimal é uma grande soma.

Também convenhamos: dólar é dólar. O resto, como diria o jornalista Antonio Guzman, é o resto do restolho do restolhão do rebotalho.

Graças a Deus, digo eu, não temos nenhum Nobel.

Porque, crianças, já pensaram o que teria de aproveitador se um compatriota levantasse a taça em Estocolmo? Ou em Oslo? Lembrem-se que no rincão continental descoberto por Cabral, o que não falta é fazedor de caridade com o chapéu alheio. De gente que tira farinha do sucesso dos outros.

O que vai ter de vereador, deputado e senador a dividir a deixa para fazer um discurso é assustador; o que vai ter de governador chamando para si a paternidade da criança, nem se fale.

Em incógnitas, teremos n horas de discursos, y diplomas de honra ao mérito, z poses para fotos, isso sem falar nos famosos desfiles em cima dos carros dos bombeiros. O recompensado, enfim, será soterrado pela avalanche do puxa-saquismo picareta, principalmente se o prêmio baixar no terreiro em ano de eleições.

Essas variantes, digamos, são a parte visível do iceberg, e o máximo a que podem chegar é deixar o premiado estropiado de tanto receber tapinhas nas costas, tomar baldes de café solúvel e forrar o estômago com dúzias de salgadinhos.

A parte invisível da montanha de gelo é que são elas, pois é justamente ela que irremediavelmente irá romper o casco daquele que for eleito pelos bambambãs da academia nórdica. Essa parte oculta chama-se “ciúme” e é, curiosa e desgraçadamente, constituída pelos próprios colegas de profissão do provável laureado.

Com raríssimas exceções, a dor de cotovelo que existe no meio intelectual nunca dá as caras; ao contrário, é meticulosa, dissimulada, motivo pelo qual atinge o alvo como nos óbitos causados pelas hemorragias por gotejamento: de maneira imperceptível, lenta e gradualmente, devagar quase parando.

Em números redondos, a Argentina tem cinco Nobéis. Acontece que dos cinco, um nasceu na França, de sorte de verdade são apenas quatro.

Dos quatros, dois foram eleitos na categoria Paz. Ora, Gandhi, a encarnação humana da Paz, embora tivesse sido indicado nada menos que cinco vezes nunca — eu disse nunca — recebeu o Nobel.

Assim, e se me faço entender, sobram dois, ambos em Fisiologia ou Medicina. Como na área medica eu sou mais doutor Euríclides de Jesus Zerbini, doutor Luiz Sérgio Leonardi e doutor Miguel Ângelo Laporta Nicolelis, dois Prêmios Nobel dos hermanos são igual a zero.

E não venham me dizer que estou ofendendo os portenhos. Em todas as épocas, há pessoas que não pensam como as outras.

Ou seja, que não pensam como os que não pensam.

