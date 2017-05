Quero ser prefeito Com a viagem a Brasília/DF do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), um de seus secretários teria criado um significativo mal estar...

Quero ser prefeito

Com a viagem a Brasília/DF do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), um de seus secretários teria criado um significativo mal estar dentro do próprio governo ao tentar tomar as rédeas da administração de várias pastas. A postura incomodou diversos colegas. Até então, nunca havia se registrado grandes conflitos entre os diferentes setores. Contudo, justamente quando Pedrinho viajou a Brasília, o referido secretário teria tentado “aproveitar a oportunidade” e acabou botando as “manguinhas de fora”, tentando assumir a função do prefeito, no entender de colegas. A postura dele, de ter disparado ordens a diversas pastas, irritou outros secretários e diretores nos comandos de seus respectivos setores.

Na Saúde e na Educação

O mesmo secretário, personificado na figura de chefe do Executivo, teria mexido em dois vespeiros do governo municipal: as áreas de Saúde e Educação. Inicialmente, o secretário de Saúde pareceu incomodado quando o responsável por outro setor chegou a emitir ordens dentro de locais de atendimento da saúde municipal. Luiz Emílio Salomé, que tem forte respaldo do prefeito Pedrinho Eliseu, não gostou nada da postura do colega. Fez coro a ele a secretária de Educação, Mariana Mani Moura. Com um problema interno na Educação, o mesmo secretário teria dado ordens na presença de Mariana, numa postura que desautorizaria a chefe da pasta. Pedrinho conseguiu afastar a crise rapidamente e em seu retorno contornou a situação.

Recapeamento

Estimando gasto de R$ 300 mil, a Prefeitura de Araras vai recapear parte da principal via de acesso à zona leste de Araras: a Avenida Augusta Viola da Costa, via que passa pelo Hospital Pró-Saúde e defronte o Estádio Dr. Hermínio Ometto. Os planos para recapeamento da via não são novos. O governo anterior já havia traçado até o memorial descritivo para a obra de recapeamento da via, ainda em dezembro de 2016. A verba deve ser feita em parceria com o governo federal. Na última semana a Prefeitura recapeou a Avenida Michelin, localizada entre o Flat Lagoa Serena e a Avenida Ângelo Franzini (antiga Avenida Limeira). Segundo a Prefeitura, outras vias próximas à Avenida Michielin também serão recapeadas: uma delas é a Avenida Ângelo Michielin (via defronte a antiga Ipar, aos fundos do Ginásio de Esporte Nelson Ruegger). De fato as três vias necessitavam de urgentes intervenções – o asfalto na Avenida Michelin, por exemplo, estava quase que esfarelado.

Boas intenções…

Diversos vereadores tentaram, durante anos, antecipar a duplicação da Rodovia que liga Araras a Rio Claro, a perigosa Wilson Finardi (SP-191). Só para citar alguns que passaram pelo cargo e insistiram muito no assunto, destaque para Breno Cortella (PDT), Marcelo Fachini (PMDB) e a atual vereadora Anete Casagrande (PSDB). Apesar de incontáveis reuniões e pedidos, a demanda jamais foi atendida. Agora, o governo estadual confirmou a duplicação, mas é bom salientar que isso somente ocorreu porque estamos no prazo previsto para que a duplicação ocorresse. Ou seja, infelizmente, os apelos políticos para que a concessionária Arteris/Intervias antecipasse a duplicação nunca foram atendidos; ainda em 2013 a Artesp anunciou que essa duplicação aconteceria somente como prevê o contrato de concessão: nos anos de 2017/2018. Ao menos finalmente chegamos no ano previsto no contrato para a duplicação e agora a Arteris/Intervias deve efetuar as obras, conforme se previu há anos quando a empresa recebeu o direito de gerenciar a via.

Novo tucano

Um dos nomes atraídos recentemente para o PSDB foi o de Hélio Costa, presidente do Sindicato da Alimentação de Araras. Hélio foi candidato a vereador nas eleições de 2016 pelo PSD, partido de Paulinho Nascimento, Irineu Maretto e do vereador Romildo Borelli (Baiano). Contudo, Hélio decidiu, após praticamente um ano, migrar para o ninho tucano de Araras. O encaminhamento da filiação dele foi feita junto ao prefeito Pedrinho Eliseu nos últimos dias de abril.

Odebrecht no comando

Recentemente, ex-altos executivos da construtora Odebrecht informaram à Justiça envolvimento de políticos de diversas cidades do país no recebimento de pagamentos ilegais – dinheiro cuja origem também seria ilícita. Conforme Tribuna divulgou, o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a remessa de 201 petições a outras instâncias referentes aos investigados sem prerrogativa de foro no STF; dentre eles nomes de Limeira, Rio Claro, Santa Gertrudes, Porto Ferreira e Sumaré. Vale lembrar que a Odebrecht tinha um de seus braços (a Odebrecht Ambiental) operando serviços de captação de água e/ou destinação de esgoto justamente nas cidades citadas – evidentemente não aparenta, esse fato, ser mera coincidência.

Odebrecht fora do comando

Conforme a Gazeta de Limeira publicou na última quarta-feira (26), ainda na terça-feira foi confirmada a conclusão da venda de 70% da Odebrecht Ambiental (que pertencia à Odebrecht S.A.) à Brookfield Business Partners LP. Segundo a Gazeta, a empresa de gestão de ativos, em conjunto com outros investidores institucionais, assumiu o controle da concessionária que presta os serviços de tratamento de água e esgoto em Limeira, além de outros municípios. Sob a nova gestão, a empresa mudará de nome para BRK Ambiental. “Em Limeira, a empresa assume sob o compromisso de modernizar o sistema de tratamento de esgoto, que tem metas e prazo firmados num Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público”, registrou a imprensa da cidade vizinha cidade, dando indícios que a Odebrecht tinha pendências a serem cumpridas.

Sobe desce

O valor dos combustíveis em Araras (principalmente o etanol, recentemente na casa dos R$ 2,10) voltou a demonstrar variação repentina e forte em poucos dias. Ararenses, em grupos do Facebook, questionaram a alta ocorrida entre os dias 2 e 3 de maio em diversos postos de combustível da cidade – que praticamente no mesmo dia subiram de 20 a 40 centavos o valor cobrado pelo litro do combustível. De fato em diversas cidades do estado a gasolina e o etanol tiveram reajuste em seus valores. O que incomodou muita gente foi o repasse acontecer de forma quase que simultânea nas diferentes bandeiras da cidade, e em um salto tão grande.

Está explicado!

Nota desta coluna na semana passada abordou que a Prefeitura fez uma revitalização na praça que circunda a estátua do Cristo Redentor do Jardim Santa Rosa, mas a estátua em si, não recebeu nova pintura. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos deu duas justificativas para o ocorrido. Informou que a Secretaria não tem estrutura para tal serviço e que fez de tudo para revitalizar a praça antes da Semana Santa; e também que, no momento, não seria possível pintar o Cristo porque o para-raio do mesmo está com um suporte quebrado desde o ano passado. Primeiramente a Secretaria de Obras precisa consertar este suporte, para posterior pintura da estátua do Cristo. Está dito!

TORPEDO

“Se os efeitos dos radares móveis fossem positivos eles teriam reduzido as infrações, mas aconteceu justamente o contrário, e com aumento”.

Do Secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan, defendendo que a utilização de radares móveis em Araras não ajuda a coibir infrações no trânsito.