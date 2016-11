Quero meu título! O apresentador esportivo Milton Neves “cobrou” em rede nacional o recebimento do título de cidadão ararense aprovado pelos vereadores, cuja iniciativa...

O apresentador esportivo Milton Neves “cobrou” em rede nacional o recebimento do título de cidadão ararense aprovado pelos vereadores, cuja iniciativa foi de Bonezinho Corrochel (PTB). A ‘cobrança’ aconteceu no dominical ‘Terceiro Tempo’, da TV Bandeirantes, e justamente quando Neves tinha a companhia de diversos nomes do esporte, como o ararense Vagner Velloso, hoje comentarista da emissora e consagrado goleiro do Palmeiras. Em tom jocoso, o apresentador da TV Bandeirantes relembrou que há diversos meses foi agraciado com o título, mas depois disso jamais foi chamado para receber a honraria. A aprovação do título ocorreu há quase dois anos, no início de 2015, mas quando foi divulgada causou certo reboliço na opinião pública, já que Milton Neves nunca teve vínculo concreto e frequente com a cidade. Mesmo assim, o decreto legislativo citava que o título se dava “pelos relevantes serviços prestados a esse município”. O agora já cidadão ararense cobra a solenidade, nunca realizada…

Caminhada

A última edição da famosa Caminha por Jesus foi novamente um sucesso entre os fiéis de diversas denominações. Mesmo assim, causou alguns transtornos no trânsito e questionamentos de quem não participa do evento, já que ocorre aos sábados, e não aos domingos ou feriados. Alguns reclamaram de dificuldade para conseguir chegar a algumas ruas centrais. Outros, pelo uso de megafones a poucos quarteirões do Hospital São Luiz. Mas o que incomodou muita gente foi o sobrevoo de helicóptero por todo o período matinal do sábado. Quem mora no Centro e quis ficar em casa, precisou fechar as janelas pelo som intenso de voos rasantes do helicóptero que acompanhou os fiéis.

Batismo

Formalmente cabe ao prefeito da cidade enviar à Câmara projetos de lei que dizem respeito aos nomes de ruas. Em Araras, como em praticamente todas as Câmaras do país, existe uma rotina pela qual o prefeito aceita indicações dos vereadores, que decidem quem serão os homenageados. Os vereadores sugerem o nome, enviam ao prefeito, que o envia à Câmara, que sempre aprova as homenagens. Mas nos últimos meses a nomeação de ruas parece ter se tornado mais frequente, e os atuais vereadores parecem dispostos a nomear mais e mais ruas da cidade. Apesar de muita gente relevante na cidade dar nome a ruas, o grande problema é que as vias praticamente não tem mais nomes que não sejam de pessoas. Bairros novos com ruas batizadas, a exemplo do Jardim São João (cujas ruas recebem nomes de municípios brasileiros), parecem cada vez mais raros, visto que a idéia não é agradar os residentes nos bairros, mas sim os familiares e amigos dos homenageados.

Sem amarelo!

Quem passa pelo cruzamento da Rua Santa Cruz com a Rua Barão de Arary já deve ter percebido que o semáforo instalado no cruzamento não tem o sinal “amarelo”, na transição entre as luzes verde e vermelha. A luz até existe, mas algum problema faz com que ela sequer acenda, e a transição seja direta entre o verde e o vermelho. Aparentemente, o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) não notou, mas simplesmente quem está trafegando pela via em que o sinal está verde, repentinamente vê o sinal vermelho acender ao final do verde, sem o amarelo, correndo o risco de causar um acidente ao pensar que há tempo. Há quem já tenha presenciado, inclusive, motoristas que acreditavam poder passar com sinal amarelo e cruzaram no vermelho, só não ocorrendo acidentes porque quem estava na outra via permaneceu parado. O problema, que num primeiro momento parece irrelevante, está demorando demais para ser resolvido. Talvez tenha faltado pró-atividade de funcionários do setor, que não detectaram a anomalia.

Imagina na Copa

A prisão dos ex-governadores do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho e Sérgio Cabral, repercutiu no país inteiro. A de Garotinho teria sido por ligação com distribuição de benefícios sociais em troca de votos, em Campos/RJ, reduto eleitoral de sua família. Já a de Cabral, segundo informações que constam da denúncia do Ministério Público Federal, ocorreu justamente pelo acerto entre empreiteiras para a dividir as obras de estádios da Copa por meio de um cartel, segundo delações feitas por executivos da Andrade Gutierrez. Conforme estes executivos, houve uma reunião entre todas as construtoras após o Brasil ter sido escolhido como sede da Copa-2014 – o que ocorreu em 2007. Daí firmou-se um acordo para a divisão das obras – o dos lucros – entre as empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht. Foi o que afirmou o executivo Clovis Primo, em depoimento de colaboração ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os vencedores da licitação foram a Odebrecht e a Delta, o que já estava acertado previamente pelo ex-governador Sergio Cabral antes da licitação, na versão dos executivos.

Vêm as chuvas, voltam os problemas

Com a iminente chegada do verão e a estação das chuvas, os mesmos problemas voltam a incomodar a população, inclusive a de Araras. Diversas pessoas já estão reclamando que com as chuvas mais fortes, diversas vias da cidade estão com incontáveis buracos. Além disso, a responsabilidade de donos de terreno também precisa ser lembrada. Muitos não dão atenção ao mato alto em suas propriedades. Até indicações dos vereadores ajudam a ilustrar a situação. Nesta semana, por exemplo, dois deles pediram à Prefeitura que realize uma operação tapa-buraco em ruas da cidade e que fiscalize o mato alto em canteiros centrais de avenidas. O problema, contudo, é mais freqüente em terrenos particulares. Enquanto a população cobra da Prefeitura, parte dela sequer cumpre sua parte.

Olhos nas gavetas

A troca de governo em diversas cidades preocupa os novos ocupantes pelo temor de uma prática já antiga, e realizada por diversas esferas de Poder. Uma minoria dos que trabalham no poder público – e que deixam o espaço nos próximos meses – acaba confundindo arquivos pertencentes à administração com arquivos pessoais, e muitos acabam levando para casa pertences que, na verdade, são da administração. Há relatos de casos antigos, em que fotos e até móveis “sumiram” de Prefeituras. Que haja um olhar mais atento do alto escalão do poder público, e que esta minoria que leva pra casa o que não lhes pertence, não tenha espaço para esta prática abominável.

Blindados

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), tenta acelerar a tramitação do projeto que modifica a lei de abuso de autoridade. O texto é de 2009, e foi desengavetado por Renan em meados de julho como resposta à autorização de uma ação de busca e apreensão nas dependências do Senado. A proposta prevê diferentes punições a ações policiais e do Ministério Público. Para entidades ligadas ao Judiciário e ao Ministério Público, a idéia do projeto é fazer uma ameaça velada à Operação Lava Jato, que tem o presidente do Senado como um dos investigados. Líderes do PSDB, inclusive o líder do governo, Aloysio Nunes, se posicionaram contrariamente à votação do projeto. A resposta de Renan, tentando blindar os políticos, teria até campo fértil para prosperar, mas não em meio à Lava Jato e a pressão popular. A aprovação do projeto, contudo, pode acontecer se houver qualquer “cochilada” da população.

“Ao contrário do que alegado pela agravante, não se trata de reabertura do julgamento da prestação de contas. As contas apresentadas foram julgadas e aprovadas com ressalvas pela maioria deste tribunal. Cuida-se, isto sim, de investigar indícios de irregularidades que, se comprovados, teriam o condão de atestar a ocorrência de fatos criminosos”.

Do Ministro do STF, Gilmar Mendes, em decisão de quinta-feira (17), em que nega recurso da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) pelo qual ela contraria investigações nas contas da campanha presidencial de 2014