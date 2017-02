Quem precisa de polícia?

Alvo de recorrentes críticas em redes sociais e setores da sociedade, a Polícia Militar tem tido sua importância reconhecida na última semana dentro do...

Alvo de recorrentes críticas em redes sociais e setores da sociedade, a Polícia Militar tem tido sua importância reconhecida na última semana dentro do pior cenário possível: o caos instalado no Espírito Santo. Com o clima de guerra instalado, a instituição passa a ser vista como ainda mais essencial ao bom funcionamento do estado democrático de direito.

Infelizmente, os capixabas têm visto as ruas de diversas de suas cidades se tornarem verdadeiras praças de guerra com a falta de segurança – oficializada pela omissão de alguns policiais e do governo estadual. O insucesso na negociação da categoria com o Estado culminou numa greve oficiosa, em que milhares de policiais não foram às ruas.

É preciso relembrar que o governo capixaba não concede reajuste salarial aos policiais do Espírito Santo há mais de 5 anos. Contudo o problema é que a Constituição Federal não permite que militares façam greve. Por isso, oficialmente os militares se dizem impedidos de saírem dos quartéis devido a barricadas montadas defronte as instalações, feitas pelos próprios familiares. Fica então, evidente, a chamada “greve branca” dos militares.

Entre erros e acertos, não há como negar que a reivindicação é justíssima: melhores salários e condições de trabalho para os profissionais. Mas a forma de reivindicar não parece a mais correta. Resultado: com os policiais de braços cruzados, o Estado segue sem patrulhamento nas ruas e uma onda de violência tomou diversas cidades. Sindicatos ligados aos policiais estimam mais de 70 homicídios em apenas 4 dias de greve. A média de homicídios no estado é de pouco mais de 3 homicídios por dia. Atualmente, com a greve, seriam cerca de 10 mortes violentas por dia.

Apesar da postura censurável de alguns dos militares, é preciso “aprender” com a greve. E nela se constata que o mais assustador é a demonstração da barbárie que acomete o comportamento da sociedade nestas situações. Pessoas aparentemente “de bem” têm participado ativamente de saques e furtos em lojas e estabelecimentos em todo o Estado, já que a Polícia Militar, quando acionada, não atende as ocorrências.

Segundo o jornal Folha do Espírito Santo, por exemplo, uma ex-candidata a vereadora filiada ao PSDB foi flagrada, nesta semana, saqueando produtos em uma loja em Cachoeiro do Itapemirim, no interior do Espírito Santo. Mas ela não foi a única. Muitos moradores foram flagrados, em vídeos amadores, forçando a entrada em lojas cujas portas estavam fechadas. Ao conseguirem invadir, estes moradores simplesmente saem carregando eletrodomésticos, sem qualquer constrangimento.

Esse comportamento ajuda a evidenciar como a ausência do braço estatal – responsável pela segurança pública – faz falta. E muita falta!

As forças de segurança – principalmente a Polícia Militar – têm diversos problemas e ainda carecem de investimentos e de um melhor preparo. Mas é fato que na ausência delas teríamos algo bastante deturpado em relação ao que se espera de uma sociedade civilizada.

Por isso, este impasse – que tem diversos responsáveis, como a própria sociedade, o governo do Espírito Santo e parcela dos policiais – não é a melhor situação para demonstrar a importância das forças de segurança, mas ao menos nos ensina, empiricamente, que segurança é tão fundamental quanto Educação e Saúde. E ainda cabe reforçar: apesar de todos os pesares, o trabalho policial precisa ser devidamente valorizado.