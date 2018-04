Quem é Deia Cypri?

Andrea Cypriano Nunes, conhecida como Deia Cypri, é uma paulista sonhadora, apaixonada pela arte e comunicação, ainda criança iniciou na dança e se...

Andrea Cypriano Nunes, conhecida como Deia Cypri, é uma paulista sonhadora, apaixonada pela arte e comunicação, ainda criança iniciou na dança e se profissionalizou como bailarina clássica aos 18 anos de idade, época em que tornou seu sonho uma realidade e profissão.

Graduou-se como bailarina clássica e coreógrafa sendo diplomada pela Royal Academy of Dancing de Londres. Tendo a justiça como sua outra paixão, cursou e se formou na faculdade de Direito, mas nunca deixou de atuar na área artística.

Durante sua carreira trabalhou nas maiores emissoras da televisão brasileira, em shows de grandes artistas da música nacional como bailarina e coreógrafa e nos últimos anos como repórter e apresentadora.

Há cinco anos está casada com o artista sertanejo Edson da dupla Edson & Hudson e continua atuando no meio artístico e em shows pelo mundo a fora. Porém agora com sua marca consolidada no mercado e com uma grande repercussão nas mídias sociais, conquistou o reconhecimento como influenciadora digital e formadora de opinião após o lançamento de seu blog.

O “Blog da Deia” aborda temas como moda, beleza, saúde, boa forma, viagens, e gastronomia, além de dicas importantes para o dia a dia de todos que querem ficar antenados com as tendências do momento – http://deiacypri.com.br/.

Deia apresentou no mês de outubro mais uma grande novidade, sua estreia como apresentadora na AllTV, maior emissora de televisão na internet! O “Programa Deia Cypri” estreou no dia 30 de outubro de 2017, e é transmitido ao vivo todas as segundas-feiras, a partir das 20h. No programa Deia recebe convidados abordando diversos temas como moda, beleza, cultura, variedades, entre outros assuntos. Super antenada a todas as novidades, Deia surpreende a todos em um Talk Show diferenciado.

Deia Cypri é contratada da emissora RPTV, Rede Paulistana de Televisão. Além dos programas, Deia criou um canal no YouTube onde compartilha seu conhecimento sobre moda, beleza, saúde, gastronomia, viagens e diversos outros assuntos, como sua vida pessoal.

Deia foi convidada para ser colunista da Revista Expressão, de Limeira. A apresentadora publica em toda edição, dicas de moda, beleza, saúde e variedades.

“Depois de mergulhar de vez nesse mundo do entretenimento, com meu blog, fui convidada para apresentar um programa na Alltv, fiquei muito feliz e honrada com o convite. E para minha surpresa, mais tarde, fui convidada para apresentar o “Programa Deia Cypri”. Desde então venho comandando meus programas nas duas emissoras. Além dos programas, me envolvo bastante com o conteúdo digital e semanalmente divido com meus seguidores dicas, informações e curiosidades através do meu site, Instagram e Youtube”, contou ela.

Por sua atuação, profissionalismo e influência gerada na mídia, Deia recebeu o tradicional Troféu Expressão – A Hora do Reconhecimento, aqui em Araras. Também foi homenageada pela ABRASCI em comemoração aos 464 anos da fundação de São Paulo e honrada no XX Encontro de Personalidades de Destaque do Estado de São Paulo.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Andrea Cypriano Nunes Cadorini Silva

Idade: 35 anos

Profissão: Apresentadora e Digital Influencer

Formação: Direito, bailarina clássica e coreógrafa

Viagem

Melhor já feita: Nova York

Sonha fazer: Bora Bora

Dica: passeios românticos

Personalidade

O que te define:

Defeito: perfeccionista

Qualidade: determinação

Sonho: me consagrar na televisão nacional

Identidade

Família: tudo para mim

Saudade: infância

Mulher de coragem: minha mãe

Homem forte: meu pai e marido

Visão Nacional

Política: lamentável

Sociedade: cansados de tanta corrupção

Quem melhor representa o Brasil: a população esperançosa

Araras

O que te agrada: a área verde da cidade

O que te incomoda: os buracos na rua

Ponto preferido: Parque Municipal Fábio da Silva Prado

Cultura

Livro: A Cabana

Trilha sonora: Foi Deus – Edson e Hudson

Sessão pipoca: P.S. Eu te amo

Quem brilha: Eterna Hebe Camargo