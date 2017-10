Quem acreditou?

Em dezembro de 2016 a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) decidiu, como queriam as companhias aéreas, que o transporte de bagagem de mão...

Em dezembro de 2016 a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) decidiu, como queriam as companhias aéreas, que o transporte de bagagem de mão não seria mais feito de forma gratuita – no caso das malas despachadas.

Na época, a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) garantiu que os preços das passagens de avião deveriam cair a partir de 2017 com as novas regras, nas condições de transporte aéreo anunciadas pela Anac.

A principal mudança foi a autorização para que as empresas aéreas cobrassem pela bagagem despachada. Naquele momento, a Abear reforçou que o transporte da bagagem nunca foi gratuito – o que não deixa de ser verdade –, e argumentou que havia um pagamento indireto “sem transparência para o consumidor e de forma injusta” e ainda apontou que “metade dos passageiros viaja sem bagagem e tem na sua passagem um custo de quem está levando bagagem”.

Por isso, justiça seria feita, pelos argumentos da entidade isso iria se tornar um diferencial competitivo para as empresas, que poderiam oferecer pacotes diferenciados para cada perfil de viajante.

Palavras como “democratização” e “transparência para o setor”, aliadas a termos como “benefícios aos passageiros” foram utilizados. Pior que isso, houve promessa explícita de “passagens aéreas mais baratas” e de preços caindo. Bem ao estilo brasileiro.

Levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas apontou que “houve uma redução de preço dos bilhetes de 7% para 30% de junho, quando a cobrança começou, para setembro”. Esse entendimento, porém, não é nada unânime.

Diversos veículos de imprensa pelo país citaram, recentemente, que em alguns casos a passagem, que deveria ser mais vantajosa para quem não pretende despachar a mala, ficou mais cara do que a anterior, sem contar que o passageiro ainda pagará a mais por mala. Os dados que baseiam a afirmação da alta são do confiável e respeitado IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o órgão, no acumulado em 12 meses até junho, os bilhetes aéreos ficaram 21,26% mais caros, enquanto a inflação oficial foi de apenas 3,52%. E, na média global, o Brasil aparece entre os países com passagens aéreas mais caras do planeta.

O próprio Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) ainda segue atuando para derrubar a Resolução 400/2016, da Anac, que mudou as regras das bagagens.

E não é a primeira vez que as agências reguladoras parecem assumir posição contrária ao interesse público. A própria Aneel (Agência que cuida da energia), imputou aos municípios, recentemente, o ônus de cuidarem da iluminação pública, sem mexer no que as empresas fornecedoras arrecadam ou cobram.

As agências reguladoras, aparelhadas e ocupadas por cargos e indicações políticas, não iludem mais o brasileiro comum. Provavelmente esperavam que o consumidor esquecesse da promessa de queda no preço nas passagens. Isso não aconteceu… E o brasileiro tende cada vez menos a engolir esse tipo de promessa. Mas ainda falta muito. Menos reclamação e mais reação. Iludidos não somos mais, mas ainda continuamos sobejamente mansos.