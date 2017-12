Que venha 2018…

Editorial 30 de dezembro de 2017 Tribuna do Povo

Desde 2014, a cada ano que se encerra o brasileiro redobrou suas preces por um ano novo melhor. Na prática, estamos vivenciando uma das maiores crises econômicas e políticas da história do Brasil – e nem sempre o ano que começa é melhor que o anterior.

A crise econômica está refletindo diretamente no bolso do cidadão e o índice de desemprego está estagnado e afeta mais de 12 milhões de pessoas já há alguns anos. Mas ainda podemos ter esperança em meio a tudo isso. Mesmo porque, das mazelas deste ano que termina extraímos boas perspectivas também.

Existe uma enorme torcida e expectativa para que o país volte a crescer, a empregar, a produzir… E se pretendemos dar a nossa colaboração, é justamente acreditando no Brasil e trabalhando para que ele cresça, e para que a vida de todo brasileiro volte ao normal.

Falando da nossa cidade, dificilmente teremos abundância de dinheiro para os investimentos necessários. Tudo dependerá de uma gestão mais enxuta, sem gastos em excesso. Isso porque, cada governante que assume a Prefeitura arca com determinados gastos até então imprevistos para aquele momento. Como exemplos recentes, Nelson Brambilla, depois de pagar vários precatórios, sentiu uma virada na economia e uma forte queda na arrecadação de impostos nos últimos anos de seu governo. Agora, Pedrinho Eliseu assumiu e também sente a queda ne arrecadação.

No cenário político, esperamos que o sentido essencial da política se faça valer – pois teremos uma das eleições mais importantes das últimas décadas em 2018, e todos precisamos de mudanças importantes e profundas em prol da sociedade. Que a política seja mais limpa, menos corrupta, mais abrangente e mais democrática – tanto no modo como opera quanto no aspecto em que afeta a vida dos cidadãos.

Que 2018 venha repleto de desejos e de pessoas com sabedoria para transformar nosso mundo, e torná-lo cada vez melhor. Que nos mostre pessoas esforçadas em repartir o amor, a tolerância, a gentileza, o equilíbrio. Gente com capacidade de propor mudanças. Que na luta pela paz surjam mais vozes que defendam o diálogo. E que nas ações conjuntas, as sociedades promovam a colaboração mútua antes dos anseios individuais.

A Tribuna também está mudando. Para melhor! Confiamos no respeito, na esperança, na verdade… E principalmente no trabalho. A Tribuna deseja que sentimentos bons aflorem e contagiem. Guiados pela solidariedade e pelo bom senso, desejamos seres humanos que busquem ser maiores do que os problemas.