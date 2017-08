Quase lá – 1 Muitas notícias de bastidores estão surgindo nas últimas semanas sobre a possibilidade do retorno das atividades do União São...

Compartilhe em suas redes sociais!

Quase lá – 1

Muitas notícias de bastidores estão surgindo nas últimas semanas sobre a possibilidade do retorno das atividades do União São João, provavelmente para o Paulista de 2018. Há um fundo de verdade em tudo o que foi dito, porém, de concreto ainda não tem nada. Como já foi dito neste espaço, o próprio prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tem tomando a dianteira do assunto, com o sonho de ver novamente o União em campo. Buscou parceiros e surgiram vários interessados.

Quase lá – 2

Até o presente momento, sabe-se que há interessados em assumir os departamentos amador e profissional, cada empresário cuidando de um setor. Não se sabe se será compra ou arrendamento. Entretanto, o problema maior é a dívida milionária do clube que se arrasta há anos, pois os credores estão só aguardando uma definição do retorno do clube para bater na porta e cobrar. Esse é o impasse, além de definir uma real função do atual presidente, José Mário Pavan. Até o portal Uol publicou ontem matéria sobre essa possibilidade de o União voltar em 2018.

Eu estava lá – 1

Depois do importante título da Divisão Especial do Campeonato Paulista de 1987, o União São João disputou o Brasileiro da Série C em 1988 e sagrou-se campeão, garantindo vaga no ano seguinte no Brasileiro da Série B. E nessa competição, em 1989, o primeiro jogo do time ararense foi dia 10 de setembro, diante do Bangu, no Rio de Janeiro, com vitória do União por 1 a 0, gol de Adriano, aos 20 minutos de jogo.

Eu estava lá – 2

Naquele ano de 1989 o União contava com o técnico Zé Duarte e alguns jogadores ainda da época do título de 1987, como Cavalcanti, Odair e Cássio. O União jogou aquela partida diante do Bangu com: Silvio Roberto; Paulo, Cavalcanti, Fonseca e Flavinho; Pedro Paulo, Adriano e Glauco; Odair, Cássio e Daniel (Zimmermann). O Brasileiro da série B de 1989 era originalmente denominada pela CBF de Divisão Especial. Contou com 96 clubes, divididos em 16 grupos de 6 times. O União passou da 1ª fase, mas logo no primeiro confronto do mata-mata, foi eliminado pelo Juventus/SP.