“Quando faço algo para minha comunidade, invisto no futuro”, diz voluntário

Um coletivo composto por moradores, comerciantes e outras pessoas da sociedade civil, que residem na zona leste, transforma a vida de crianças e adolescentes através do esporte. O projeto nasceu há 11 anos.

O Sejo (Sociedade Esportiva José Ometto) conta com 160 pessoas e as aulas de futebol, todas gratuitas, acontecem na principal praça da zona leste: a Jorge Assumpção, no José Ometto 1.

Um dos munícipes envolvidos no projeto é Valdenei da Silva, popularmente conhecido como Ney. Este pintor de eletromecânica destina parte da sua rotina para ajudar as crianças e disse que o retorno é sempre coletivo.

“Se eu fizer algo para a minha comunidade invisto no futuro de cada criança e jovem. Se a gente não conseguir formar jogadores de futebol, pelo menos vamos formar bons professores e demais profissionais no futuro”, defende Ney, que fala da importância do uso de espaços públicos no combate à criminalidade.

O resultado do esfoço deste coletivo de pessoas da zona leste é visível, pois o campo de futebol da Jorge Assumpção fica lotado todas as noites. “Importante frisar que as atividades não atraem somente as crianças, mas seus pais e mães que ficam interessados e acompanham os filhos”, enfatiza.