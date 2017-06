Quando as drogas destroem laços e famílias

Ararenses de diferentes idades, credos e classes sociais entram discretamente por uma pequena porta localizada na Rua Nunes Machado, Centro. É uma noite fresca...

Ararenses de diferentes idades, credos e classes sociais entram discretamente por uma pequena porta localizada na Rua Nunes Machado, Centro. É uma noite fresca de abril e são pais, mães, irmãos ou primos que se reúnem para encontrar o antídoto para lidar com os obstáculos dos efeitos das drogas.

São pessoas que enfrentam o dilma de conviver com parentes que são vítimas da cocaína, maconha, álcool ou a pior de todas as drogas: o crack. São exemplos de ararenses que, mesmo diante tamanha adversidade, não desistiram da vida e nem de tirar seus entes queridos do inferno das drogas.

Tribuna acompanhou uma reunião do Nar-Anon, mas antes seguiu o procedimento e obedeceu algumas regras como manter nomes no anonimato, proibição de tirar fotos, ou relatar dilemas de pessoas que concordaram em conceder entrevista. Uma dessas pessoas é Sandra, uma mãe guerreira que não mediu esforços para ajudar o filho a se livrar das drogas – dentre elas, o crack.

Viúva e mãe de três filhos, o caçula foi vítima das drogas e o sofrimento da família durou anos. “Ele começou a usar por volta dos 20 anos e sua vida mudou completamente. O doce menino, carinhoso até com os irmãos, cedeu espaço para outra personalidade e que ameaçou o convívio da família por um longo período”, recorda aos prantos Sandra, que afirma que jamais vai esquecer das lágrimas que derramou ao assistir atônita o filho morrer a cada semana.

Cansada e perdida, encontrou no Nar-Anon a força para dar a volta por cima e tirar o peso que a atingia. “Comecei a frequentar o grupo em setembro de 2016, mas na primeira reunião eu estava tão abalada que apenas chorava e não consegui falar meu nome. Na segunda, e aos poucos, encontrei força ao ouvir o relato dos demais presentes”, recorda.

Ela disse que desconfiava do vício do filho, mas tinha medo de encarar a realidade que estava dentro da sua casa. “Comecei a desconfiar que ele usava drogas pelas atitudes, mas eu tinha medo da situação e a confirmação veio quando ele teve uma overdose. Vi meu filho entre a vida e a morte, à caminho do hospital e dentro de uma ambulância, sem saber o que fazer”, relata o triste episódio que ainda marca sua vida.

A negação, como fez Sandra, é a atitude mais comum dos familiares conforme explica o terapeuta holístico e especialista em dependentes químicos Felipe Pinto Camargo. “É como lidar com a morte de alguém que você ama e o primeiro ato é negar. A pessoa não acredita que está acontecendo com alguém da sua família”, cita como exemplo.

Sandra disse que antes de encontrar o Nar-Anon ela e a família buscou várias alternativas, inclusive o Caps-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas), localizado na Avenida Washington Luiz, Vila Michielin. “Fui bem atendida no local e que me ajudou muito”, revela. Depois, pesquisou clínicas de reabilitação e se deparou com o alto custo.

“Visitei clínicas em Leme e Rio Claro, mas todas com mensais de R$ 1.200 a R$ 1.500. Até que encontrei um espaço terapêutico em Americana, onde a diretoria ficou comovida com meu caso e parcelou o tratamento”, disse.

Foi o primeiro passo para a salvação que seu amado filho tanto precisava e este aceitou o tratamento. Porém, o sofrimento no coração de mãe não parou e ela encontrou a ajuda necessária no Nar-Anon. “O dinheiro que gastei para a clínica do meu filho foi o melhor investimento da minha família, mas eu ainda me sentia culpada e foi o Nar-Anon ajudou a tirar o peso que eu carregava”, revela.

Vencida todas as barreiras, seu filho hoje trabalha e a família sabe que ele sempre será vítima da dependência. “A minha família é mais unida, pois sabemos que ele precisa de uma atenção especial. Ainda frequento o Nar-Anon para ajudar pessoas e ainda ser ajudada”, finaliza.

“Dependência é uma doença e precisa ser entendida”, explica terapeuta

Felipe Pinto Camargo encontrou na terapia holística o caminho necessário para auxiliar os familiares dos dependentes químicos – já são 10 anos de trabalho. Ele ressalta que a dependência em drogas é uma doença, mas ainda sim é tratada com preconceito e criminalidade. “Inclusive ela é reconhecida como doença pela OMS (Organização Mundial da Saúde)”, enfatiza.

Camargo cita que o preconceito não afeta apenas o usuário, mas também seus familiares. “Há grupos para os dependentes, mas se esquece os familiares que tanto necessitam de ajuda para lidar com o problema. É para preencher o vazio que o Nar-Anon existe, pois é um grupo de ajuda mútua”, explica.

Ao contrário dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, onde apenas os dependentes participam, no Nar-Anon as portas estão abertas apenas para os familiares dos dependentes. “São pessoas que falam da vivência com o adicto e a recuperação delas vem em primeiro lugar para que elas cuidem dos familiares, que precisam de ajuda”, disse.

Para enfrentar o desafio do uso das drogas – que não escolhe classe social – avalia que a sociedade precisa amadurecer a forma como olha para o problema. “Não é uma questão de caráter, nem de moral, mas de saúde. O vício não é uma doença contagiosa, mas ela é contagiante e afeta todos ao redor”, avalia.

Nos 10 anos que acompanha familiares e dependentes, Camargo disse que percebeu que as pessoas perdem o uso da razão e a habilidade para lidar com a situação. “Os familiares abandonam a própria vida para viver a do dependente. Participar de um grupo e ter conhecimento que não está sozinho é muito importante”, orienta.

Sobre o medo de famílias que estão com problemas e têm receio em procurar o grupo, Camargo fala que o Nar-Anon preza pela discrição. “São reuniões fechadas para pessoas que tem o problema e tudo o que é falado na reunião não sai dela. O principal estágio do familiar do dependente é a solidão e, como citado, a primeira ação é a negação, mas a família precisa encarar o problemas e acreditar na solução”, finaliza.

Nar-Anon Araras

Reuniões: quartas-feiras, das 20h às 22h

Local: Centro Paroquial Padre Lanza (antiga sede dos Marianos)

Endereço: Rua Nunes Machado, s/n

O que se aprende no Nar-Anon

– uso de drogas é uma doença

– compartilhar problemas

– focalizar nossa energia em nós mesmos

– substituir o desespero pela esperança

– viver um dia de cada vez