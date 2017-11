Qual a melhor opção na hora de comprar uma moto?

Sensação de liberdade, manutenção barata, economia de combustível e menos tempo no trânsito, essas são apenas algumas das vantagens das motocicletas, que invadiram as...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sensação de liberdade, manutenção barata, economia de combustível e menos tempo no trânsito, essas são apenas algumas das vantagens das motocicletas, que invadiram as ruas e estão cada vez mais populares no Brasil. Mas na hora da compra sempre surge a dúvida se é melhor muita ou pouca potência? O que é torque e cilindrada? Qual a melhor moto para cada necessidade?

A Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas) divulgou que as motos mais vendidas no mercado brasileiro são as de pequeno porte, de 150 e 125 cilindradas (sendo também as mais produzidas pelas montadoras).

Quem tem uma de pequeno porte sabe que uma das principais vantagens é a economia de combustível, peças e mão de obra em relação as de maior potência, pois podem consumir de duas a três vezes menos que um automóvel, além disso, poluem menos o meio ambiente, especialmente as de cilindrada 125 que lançam menos toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

Os benefícios são confirmados pelo gerente de uma concessionária de motos, André César Siqueira, que ressalta ainda que a economia mensal que a moto traz dá para pagar sua parcela tranquilamente. “Elas têm muito custo benefício e apresentam uma qualidade cada vez maior, pois dão três anos de garantia assim como os carros também geram economia de tempo com a fuga do trânsito”.

Potência x torque x cilindrada

Muitos pilotos novatos quebram a cabeça com o significado desses termos e mesmo alguns veteranos sentem dificuldade para entender a diferença entre torque, cilindrada e potência e o que isso influencia na velocidade da motocicleta.

De acordo com matéria publicada pelo Diário do Nordeste, na seção Motos, tudo é relativo e a moto com mais cilindrada nem sempre é a mais potente. Assim como uma de grande potência não significa que tenha o melhor desempenho.

Mas o que significa a força que a moto atinge? Ela é importante para a pilotagem? Existem diferenças entre potência, cilindrada e torque e é possível aproveitar a relação entre esses atributos para uma pilotagem mais segura, tanto na cidade como em rodovias.

A cilindrada é a capacidade cúbica (cm³) de combustível e ar que cabe dentro de um recipiente no motor chamado cilindro. Já a potência é medida por cavalos vapor (cv) ou Horse Power (HP) e refere-se à velocidade final que uma moto atinge.

Por outro lado, o torque é a força que a moto possui para a saída e a retomada de velocidade, medida em kgf-m. Esta capacidade de rapidez de aceleração é a mais importante para o piloto defensivo, pois a moto terá um rápido poder de saída e ultrapassagens mais seguras. Essa é uma vantagem para as motos de pequeno porte e cilindrada.

Uma moto de grande potência não oferece, necessariamente, o melhor em desempenho, ou seja, ao adquirir uma moto, é importante considerar como o torque ou a potência podem ajudar na pilotagem, não apenas na velocidade final.

Vale observar a importância da força de retomada das acelerações, pois, mais importante do que ganhar uma corrida é ultrapassar com segurança, ou ter uma saída mais rápida e segura que um carro.

Em motos de menor cilindrada é preciso pesquisar o torque que elas oferecem. Nesses casos, a velocidade é o de menos. O importante é garantir segurança no trânsito, pois a falta de torque nas motos pode até mesmo provocar a queda de parafusos, fundir motores e soltar escapamentos.

Desta forma, a escolha da melhor moto é relativa, pois cada motociclista tem uma necessidade especial. Na hora da compra basta pensar bem, se equipar para garantir a segurança e curtir a sensação de liberdade.