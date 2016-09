Puxado pela carne, preço da cesta básica cai em Araras

O preço da cesta básica em Araras caiu 5,8% na comparação entre os meses de junho e julho e chegou a R$ 372,54 no...

O preço da cesta básica em Araras caiu 5,8% na comparação entre os meses de junho e julho e chegou a R$ 372,54 no sétimo mês do ano. Apesar de algumas altas de produtos como açúcar, arroz e banana, outros alimentos como a batata, a carne, o óleo de soja, o pão francês e o tomate ajudaram na queda do custo geral dos alimentos ao consumidor ararense na comparação entre junho e julho.

A queda foi sentida também em diversas cidades da região. A exceção, dentre as cidades pesquisadas, foi Santa Gertrudes, com alta de mais de 5% no valor da cesta. A pesquisa usa a metodologia do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que contabilizou, no mesmo período, pequena alta de 1,33% na cesta básica da cidade de São Paulo, por exemplo.

“Na região, a cidade com a cesta básica mais cara no mês de julho continua sendo Rio Claro, enquanto a cesta básica mais barata é encontrada em Porto Ferreira”, explica o Cepe (Centro de Pesquisas Econômicas) da Uniararas, responsável pela pesquisa mensal.

Em Araras é necessário trabalhar por mais de 93 horas para adquirir uma cesta básica, no caso de quem ganha um salário mínimo .

Conforme o relatório, o Dieese observou a alta dos preços do leite e feijão na maioria das capitais pesquisadas. A batata e o tomate, por sua vez, apresentaram redução dos preços. A mesma tendência foi observada em boa parte das cidades pesquisadas pelo Cepe. Já em Araras o leite contrariou a tendência nacional, e teve leve queda. Apesar disso, o preço se manteve na faixa dos R$ 3,69 por litro. A manutenção do preço alto – e em alguns casos o aumento no preço do leite – é explicado pelo Cepe com base em relatórios do Dieese, e ocorre devido “a queda na oferta de leite, combinado com uma demanda aquecida e custos de produção elevados”.

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) e o Dieese, “a alta dos preços do feijão reflete os problemas climáticos e a queda na área de plantio provocaram a queda a oferta. Além disso, houve um aumento na demanda do grão, o que resultou na necessidade de abastecer o mercado interno com o feijão vindo da Argentina”. Em Araras, no período, o quilo do feijão subiu de R$ 9,57 para R$ 11,66.

O mesmo relatório explica que o Cepea, junto a Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Universidade de São Paulo) explica, segundo o Cepe/Uniararas, que “o preço da banana sofreu uma elevação na maior parte das cidades da região” devido a “queda na oferta da banana nanica na região produtora do Vale do Ribeira (SP), além de uma demanda mais aquecida por conta do retorno das férias escolares”. Conforme os estudiosos, esses fatores “devem manter o preço em patamares elevados, o que explica alta”. Em Araras, na comparação entre junho e julho, a banana subiu de R$ 2,39 para R$ 2,81.

Em relação ao açúcar, o Cepea e a Esalq/USP explicam que a produção foi priorizada em relação à produção de etanol no estado de São Paulo, dado os preços mais elevados do açúcar no mercado internacional, “o que reflete na alta dos preços no mercado interno”. Essa alta foi sentida em Araras, na comparação entre junho e julho, com valor oscilando de R$ 2,55 para R$ 2,86. (Com informações do Cepe/Uniararas)

Batata, carne e tomate são maiores quedas em Araras

Usando como base a pesquisa do Dieese, os pesquisadores do Cepe explicam que houve queda no preço da batata nas 11 cidades do Centro-Sul pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estudos. A tendência de queda foi observada principalmente em Araras e Leme, segundo o Cepe, considerando a pesquisa ter sido realizada nas duas cidades e em Mogi-Guaçu, Conchal, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro e Porto Ferreira. A explicação para a queda nos preços é o encerramento da safra das secas e a intensificação da colheita em outras regiões produtoras com boa qualidade.

“Em relação ao tomate, grande vilão da cesta básica em diversos meses, apresentou queda dos preços no mês de julho. Apesar da baixa oferta devido ao clima, a demanda desaquecida devido às férias escolares refletiu na queda dos preços no varejo, segundo o Cepea e Esalq/USP”, explica o Cepe. Em Araras o preço do quilo do tomate caiu de R$ 4,98 para R$ 4,09 de junho a julho. Como uma cesta básica contabiliza nove quilos de tomate, isso representa redução, somente com tomate, de R$ 8,03 numa cesta.

Apesar de não ser citada no relatório, a carne também ajudou a puxar fortemente a redução do custo da cesta básica em Araras. O quilo caiu de R$ 21,46 para R$ 19,87 em um mês. Como uma cesta contabiliza seis quilos de carne, a queda chega a R$ 9,52, a segunda maior na cesta ararense em valores totais, ficando atrás somente da batata.

Consulte os preços médios dos alimentos pesquisados em supermercados de Araras – nos meses de junho e julho – na edição impressa da Tribuna desta quinta-feira (1º de setembro)