Puxa-sacos

“Entre os animais ferozes, o de mais perigosa mordedura é o delator; entre os animais domésticos, o adulador”. (Diógenes, o Cínico) Vez ou...

Vez ou outra a figura do puxa-saco, baba-ovo que transita pelos salões da sabujice desde tempos imemoriais, sai do anonimato, vira matéria jornalística e, como não, assunto das fofocas que distraem a escumalha que frequenta os cafés, esquinas e adjacências.

O caso mais recente da ascensão do puxa-saquismo no país é obra do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ao ser questionado pelo capa-preta sobre a origem de um anel que ganhou do dono de uma empreiteira, joia cujo valor atualizado passa de 800 mil reais, Cabral foi curto, grosso, e, convenhamos, ingrato com aquele que lhe havia molhado a mão: “foi presente de um puxa-saco”.

A justificativa, convenhamos, não é lá essas coisas em matéria de seriedade. Porém, justiça seja feita ao criativo ex-governador: se por um lado falta seriedade em sua alegação, de outro sobra originalidade, capacidade esta que não deve ser aplaudida exageradamente, pois como dizia Millôr Fernandes, “todo homem nasce original e morre plágio”.

O argumento cabralino oportunisa algumas divagações. A paixão, por exemplo.

Segundo o delator, que além de obras na reforma do Maracanã, recebe agora o epíteto de puxa-saco, o mimo foi solicitado porque o ex-governador queria dar uma prova de amor para a ex-primeira-dama carioca.

Para falar sobre os graves perigos que muitas vezes subvertem as decisões dos apaixonados, convoco o pessimismo destruidor de mitos do filósofo alemão Arthur Schopenhauer:

“Um apaixonado pode cair no cômico tão bem como no trágico, porque, em ambos os casos, está nas mãos do gênio da espécie, que o domina ao ponto de o arrancar a si próprio; os seus atos não estão em proporção com o seu caráter”.

Trocando em miúdos a lição de herr Arthur Schopenhauer, consumido pelo fogão de violenta paixão Cabral acabou transitando pelo conhecido axioma “seria cômico se não fosse trágico”. Foi trágico, crianças.

Mas obviamente ninguém pode levar a vida na base do pau pau, pedra pedra; isso quer dizer que seu tresloucado gesto coloca-o hoje no seleto rol de pessoas que receberam os presentes mais caros do mundo.

Nada que se compare ao diamante de 108 quilates, o famoso Koh-i-Noor, que a rainha Vitória ganhou em 1805 quando foi declarada Imperatriz da Índia. Não sei o nome do presenteador, mas ele deve se orgulhar da puxada de saco que deu, visto que a joia está incrustrada até hoje na coroa que os soberanos ingleses usam.

Também nada que se iguale ao cetro que o comandante militar russo Grigory Orlov deu à imperatriz russa Catarina, a Grande. No cetro, um diamante de 198 quilates.

Não consta se, depois de tão custosa puxada, o tal Grigory foi promovido; a única certeza é que a joia, que segundo o ex-governador do Rio, o puxa-saco Fernando Cavendish lhe deu de presente, não bate o regalo do puxa-saco russo.

Um caso curioso integra a lista dos 10 mais: a figura, digamos, inimaginável do puxa-saco jurídico. A Estátua da Liberdade foi um presente da França aos Estados Unidos. Uma babada de ovo e tanto, não é mesmo?

Quando muito, Sérgio Cabral cruza o disco cabeça a cabeça com Barak Obama que, no exercício do mandato de presidente dos Estados Unidos, ganhou do falecido soberano da Arábia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, jóias avaliadas em 300 mil dólares. Segundo Abdullah, um gesto de cortesia da Arábia Saudita para com o governo americano. Um rei, quem diria, engrossando o cordão dos puxa-sacos.

O filósofo grego Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes, o Cínico, disse que entre os animais ferozes, o de mais perigosa mordedura é o delator; entre os animais domésticos, o adulador. Ou puxa-saco, como queiram.

Definitivamente, diante da eternidade, 2400 anos não significam absolutamente nada.

