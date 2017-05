Punição pesada Insatisfeito com as punições aplicadas pela Conmebol por conta dos incidentes no duelo contra o Peñarol, em Montevidéu, o Palmeiras entrará...

Insatisfeito com as punições aplicadas pela Conmebol por conta dos incidentes no duelo contra o Peñarol, em Montevidéu, o Palmeiras entrará com recurso no início da próxima semana. Dentro da confederação, no entanto, o que se ouve é que dificilmente a sanção imposta a Felipe Melo será reduzida. O volante tomou seis partidas de gancho, uma já cumprida, pela briga dentro de campo, na qual ele foi perseguido por uruguaios e acertou dois socos em Matías Mier, jogador do Peñarol. Se a pena não for reduzida, ele ficará novamente à disposição na Libertadores somente em uma eventual semifinal.

Rogério Ceni admitiu o episódio de nervosismo no intervalo do clássico entre São Paulo e Corinthians, pela semifinal do Paulistão. O treinador reconheceu ter chutado o quadro no qual faz explicações táticas por estar irritado com o segundo gol do rival, que venceu por 2 a 0, mas afirmou não ter percebido que ele havia atingido Cícero. Ele reconheceu ter cobrado jogadores do time pelo desempenho da equipe, mas negou qualquer discussão com o volante. No mesmo dia, o técnico foi veemente ao cobrar Rodrigo caio pelo gesto de flair play em lance com o corintiano Jô.

Durante a apresentação do atacante Clayson, nesta quinta-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, admitiu que o clube espera anunciar nas próximas semanas mais alguns reforços. Um deles é o lateral-direito Cicinho, do Ludogorets, da Bulgária. A ideia da diretoria e da comissão técnica é reforçar todos os setores. Por conta disso, há a possibilidade de chegar um zagueiro e um meio-campista de criação durante a próxima janela de transferências, no meio do ano.

Zeca e David Braz devem voltar a reforçar o Santos neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois treinaram normalmente com os reservas nesta quinta-feira, em atividade realizada no CT Rei Pelé. Zeca está recuperado de lesão no joelho esquerdo, operado no dia 12 de abril. A expectativa inicial era de liberação a partir de 45 dias depois da cirurgia. Já David Braz sofreu um estiramento na perna esquerda e ficou fora das três últimas partidas, mas deve voltar a ficar à disposição contra o Coxa. Por conta da maratona de jogos, a tendência é que o técnico Dorival Júnior poupe os titulares diante do Coritiba.