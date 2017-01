Pulando muro O torcedor terá de esperar mais alguns dias para conhecer o novo clube de Michel Bastos. De acordo com o empresário Emmanuel...

Pulando muro

O torcedor terá de esperar mais alguns dias para conhecer o novo clube de Michel Bastos. De acordo com o empresário Emmanuel de Kerchove, a definição sobre qual camisa o ex-são-paulino vestirá em 2017 deve ocorrer na próxima semana. A chance de Michel Bastos atuar pelo Palmeiras nos próximos dois anos é grande. O clube alviverde tem um acerto encaminhado com o atleta, que já havia sido alvo do atual campeão brasileiro em 2014, quando ele se transferiu para o São Paulo, e nesta temporada. O meio-campista ainda tem detalhes e etapas burocráticas da sua rescisão a serem cumpridas – o acordo pelo fim do vínculo, que se encerrava somente em dezembro de 2017, foi definido no começo da semana. Na última quarta-feira, Emmanuel de Kerchove já havia dado uma pista sobre o futuro do jogador, o empresário afirmou que Michel disputará a Libertadores de 2017.

Importação

O Santos está disposto a contratar jogadores importantes para 2017, ano de Libertadores, e procurou por dois jogadores do Shakhtar Donestsk, da Ucrânia: o meia Bernard e o atacante Taison. As negociações, porém, não avançaram. O Peixe se assustou com os salários que a dupla brasileira recebe no Shakhtar. Além disso, Taison tem negociações avançadas com o Internacional, e Bernard não seria liberado fácil pelo clube ucraniano, onde tem contrato até 2018. O Alvinegro intensificou a procura por reforços nos últimos dias e foca no sistema ofensivo.

Retorno

O São Paulo acertou a contratação do meia Cícero. O jogador assinou por dois anos, e fará exames médicos nos Estados Unidos, onde passa férias com a família. A nova equipe irá a seu encontro, já que fará pré-temporada no país e disputará o Torneio da Flórida. Essa será sua segunda passagem pelo Morumbi. Na primeira, entre 2011 e 2012, ele fez 16 gols em 89 partidas, e fez parte da campanha do título da Copa Sul-Americana. Pouco utilizado pelo então técnico Ney Franco, ele pediu para ser negociado e foi para o Santos. Em 2016, Cícero marcou os mesmos 16 gols pelo Flu, em 63 partidas. Aprovado pela comissão técnica encabeçada por Rogério Ceni, Cícero, de 32 anos, preenche algumas características que o novo técnico deseja agregar ao grupo.

Permanência

Um dos fatos que marcaram o ano do Corinthians foi a disputa entre Cássio e Walter no gol. E, como nenhum dos dois recebeu proposta para sair do clube até agora, a tendência é que a briga por posição siga em 2017, cabendo ao técnico Fábio Carille escolher seu goleiro titular. Ídolo desde as conquistas da Libertadores e do Mundial em 2012, Cássio acumulou erros, deixou de ser incontestável e perdeu a posição para o Walter nesta temporada, ainda sob o comando do técnico Tite.

Reconstrução

A diretoria da Chapecoense trabalha intensivamente na remontagem da equipe para a disputa da temporada de 2017 e a reconstrução deve passar pelo aproveitamento de atletas de base. Onze jogadores das categorias não profissionais devem juntar-se ao elenco profissional na próxima sexta-feira (dia 6), data marcada para a apresentação dos novos atletas. Dentre os nomes da base, alguns jogadores têm idade para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não estão relacionados para viajar com a equipe para disputar a maior competição da categoria no país.