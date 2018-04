Puddings: Luciane vira empresária pela sua paixão por doces

Luciane Kauffmann, 46 anos, é cirurgiã dentista e empresária. Apaixonada por doces, ela resolveu exercer duas profissões ao mesmo tempo. Luciane se dedica...

Luciane Kauffmann, 46 anos, é cirurgiã dentista e empresária. Apaixonada por doces, ela resolveu exercer duas profissões ao mesmo tempo. Luciane se dedica ao consultório e a sua empresa Pudding’s, que surgiu de sua paixão por doces.

“Sempre fui apaixonada por arte, criação, decoração, culinária e em especial pela confeitaria. Sou doida por doces (meu vício). Sou muito curiosa e gosto de desafios, então em 2014 comecei a planejar algo para montar paralelo ao meu consultório. Participei de várias feiras, analisei franquias e etc, até que em 2015 minha irmã Loraine Kauffmann Morandini me apresentou os pudins gourmet que vinham em forminhas individuais de alumínio. Fique encantada, pois pudim era minha paixão de infância e daí passei a pesquisar receitas”, relembrou ela.

O passo seguinte, e que foi o embrião da Pudding’s, foi partir para as vendas efetivamente do produto. “As vendas eram feitas por encomenda e algumas opções a pronta entrega. Em pouco tempo já estava com 10 pontos de venda. Fiquei quase dois anos produzindo e vivendo de pudins em casa. Em novembro de 2016 inaugurei a Pudding’s e ampliei os negócios com toda a estrutura da cafeteria”, emendou Luciane.

Atualmente Luciane ainda exerce a ortodontia e administra sua empresa. “Sou dentista e empresária e e amo os dois ramos e a gastronomia. Minha empresa oferece inúmeras opções de pudins numa embalagem muito charmosa e um cardápio de cafeteria elaborado com carinho e qualidade”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Luciane Kauffmann

Idade: 46 anos

Profissão: dentista e empresária

Formação: Odontologia (Uniararas)

Viagem

Melhor já feita: Holanda

Sonha fazer: Grécia

Dica: Bruges (Bélgica)

Personalidade

O que te define: dedicação e guarra

Defeito: teimosia

Qualidade: perfeccionismo

Sonho: harmonia

Identidade

Família: alicerce

Saudade: gestação

Mulher de coragem: minha mãe (leni Kauffmann)

Homem forte: meu pai (Biagio Kauffmann)

Visão Nacional

Política: necessidade de moralização

Sociedade: passividade

Quem melhor representa o Brasil: Sérgio Moro

Política local

Nome: Warley Colombini

Uma ação: investir em Educação

Necessidade: fim da corrupção

Araras

Uma escola: Anglo

O que te agrada: cidade arborizada

O que te incomoda: instabilidade política

Ponto preferido: Praça Barão de Araras

Cultura

Livro: O mundo de Sofia (Jostein Gaarder)

Trilha sonora: Luiza (Tom Jobim)

Sessão pipoca: Philomena (Stephen Frears)

Quem brilha: Heitor Villa Lobos (compositor)