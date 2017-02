Público lota Centro Cultural durante Festival de Anime e RPG

Fãs de Animes e RPG lotaram o Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita neste domingo (12), durante o 4º Festival de Anime e RPG...

Fãs de Animes e RPG lotaram o Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita neste domingo (12), durante o 4º Festival de Anime e RPG de Araras. De acordo com o organizador do evento, Gustavo Neodini, cerca de 550 pessoas passaram pelo local, das 10h às19h. O evento é mais direcionado para Nerds, Geek e Otaku, mas atraiu jovens, adultos e muitas crianças.

“No ano passado o festival foi no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto e como o Centro Cultural fica em uma região mais central da cidade, conseguimos um público bem legal. O local tem uma estrutura física melhor e permite uma qualidade melhor no evento. O público tinha idade bem variada, o que é bem interessante e supriu nossas expectativas”, comentou o organizador.

O evento também atraiu pessoas de várias cidades da região. “Tinham várias caravanas que vieram de Leme, Rio Claro, Pirassununga, Mogi Guaçu, Campinas, Americana e indo mais longe, São Paulo”, disse Neodini.

O festival contou com as presenças de Carlos Ruas, criador da página Um Sábado Qualquer, que já teve mais dede 2,5 milhões de likes e Larissa Mendes, do canal A Careta do Panda. O som ficou por conta da Banda de J-Music Animadness, que tocou trilhas de animes e seriados clássicos.

Outra apresentação que encantou o público foi o grupo YanagiTaiko, de São Carlos. A arte consiste na prática milenar do taiko (tambores japoneses), que envolve, além das batidas ritmadas nos tambores, movimentos corporais.

O festival trouxe ainda desfile de Cosplay, K-Pop, campeonato de games, RPG, dentre outras atrações. No local aconteceram workshops e oficinas que ocorreram durante todo o evento. Fãs de mangá e fantasias de cosplay conferiram novidades no setor em estandes, além de jogos de RPG.

“O feedback do público é de que tudo ocorreu como deveria. Os lojistas (estandes) relataram que venderam super bem e o público elogiou as atrações. O evento vem crescendo cada vez mais e qualidade dele também”, finalizou o organizador.