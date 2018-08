PT de Araras não terá candidato à eleição

O PT de Araras anunciou em nota oficial que não irá apresentar candidatura para prefeito e vice_prefeito para concorrer às eleições suplementares que...

O PT de Araras anunciou em nota oficial que não irá apresentar candidatura para prefeito e vice_prefeito para concorrer às eleições suplementares que ocorrerão na cidade no dia 28 de outubro deste ano.

De acordo com o documento, ficou decidido no último domingo (15), que o partido apenas focará em Araras, em dois candidatos pleiteando um cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo nas eleições gerais de 2018: Adélia Farias e Pedro Felipe.

O partido também informou que não apoiará nenhum candidato ararense no pleito municipal.

Leia a nota na íntegra:

Nota do Partido dos Trabalhadores

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Araras deliberou na última quarta-feira, dia 15 de agosto, sobre as eleições suplementares que ocorrerão em Araras no próximo dia 28 de outubro.

O PT mantém-se vivo e pulsante. A nossa democracia e soberania estão em jogo. Em Araras, teremos dois candidatos pleiteando um cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo nas eleições gerais de 2018: Adélia Farias e Pedro Felipe.

Estamos organizados e nas ruas para levar a candidatura de nossos quadros aos pleitos de deputado estadual, deputado federal, além da disputa pelo governo do Estado de São Paulo apoiando o companheiro Luiz Marinho. Ao Senado Federal, apoiamos Suplicy e Jilmar Tatto e para a Presidência da República, seguiremos com o nosso companheiro Lula, líder em todas as pesquisas e em todos os cenários, ao lado do nosso vice, Fernando Haddad.

Assim, o PT decidiu não lançar candidatura própria para os cargos de prefeito e vice nessas eleições suplementares.

Também, ficou decidido que não apoiaremos outras candidaturas por entender que nenhum dos pré-candidatos que estão colocados representam o projeto político de cidade que defendemos. Uma cidade plural, com justiça social, pela igualdade de direitos e oportunidades.

O Partido dos Trabalhadores lamenta esta confusão política causada pelo PSDB e seu grupo. Quem sofre com isso é o povo ararense.

O PT transformou nossa cidade e país. Criou inúmeros programas que beneficiaram diretamente o povo brasileiro e o povo de Araras como o Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, Bolsa Família, Fies, dentre tantos outros. Por isso, continuamos na luta por uma cidade, Estado e País onde possamos ser felizes de novo.