PT critica atual governo municipal e diz lamentar ‘confusão política’ em Araras

O PT (Partido dos Trabalhadores) de Araras soltou nesta semana uma dura nota, em tom de crítica ao mandato do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB)...

Compartilhe em suas redes sociais!

O PT (Partido dos Trabalhadores) de Araras soltou nesta semana uma dura nota, em tom de crítica ao mandato do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e admitiu que está realizando reuniões visando um caminho a ser adotado em relação a apoios ou candidaturas a uma eventual eleição suplementar em 2018 para prefeito de Araras

Na nota assinada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Araras, os dirigentes explicam que o Diretório do PT local “reuniu-se para iniciar as discussões sobre a conjuntura municipal” e que o partido “lamenta a confusão política causada pelo atual prefeito PSDBista, que disputou o pleito mesmo estando inelegível em 2016”.

Além de questionar o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) por ter disputado as eleições em 2016 (mesmo sem citar o nome dele na nota), a legenda ainda se disse “ao lado dos cidadãos e cidadãs ararenses que se indignam diante dessa situação de instabilidade política que prejudica a todos e que ocasionou o retrocesso em todas as áreas (saúde, educação, promoção social etc.)”.

Por fim o Partido dos Trabalhadores admitiu ter iniciado “as discussões sobre a possível eleição suplementar no ano de 2018”, alegando que “Araras precisa de uma candidatura que defenda o projeto democrático e popular, que foi interrompido pelo atual governo”.

VEJA MAIS – TSE nega registro, derruba liminar de Pedrinho e determina novas eleições em Araras