PSol Araras entra com pedido para retirada de outdoors de Bolsonaro e pede multa ao pré-candidato

O PSol de Araras entrou com pedido de instauração de procedimento investigatório de propaganda eleitoral irregular e ainda pede “adoção de medida judicial urgente para retirada e aplicação de multa” a Jair Bolsonaro e a todos que viabilizaram a colocação de quatro outdoors elogiosos a Bolsonaro em pontos distintos de Araras.

O partido ararense ainda quer que haja notificação da empresa Hit’s Door Outdoor para que informe os responsáveis e os financiadores de tal propaganda; além da instauração e a procedência de Ação de Investigação Judicial Eleitoral para a aplicação da sanção de inelegibilidade ao candidato Jair Bolsonaro por abuso do poder econômico.

Segundo o PSol local, a colocação dos outdoors em Araras caracterizam propaganda eleitoral antecipada. O presidente do partido em Araras, Cláudio Armelin Melon, assina documento em que alega que a legenda tomou conhecimento de que foram instalados pelo menos quatro outdoors “com explícito pedido de votos para o Representado Jair Bolsonaro em sua postulação de candidato à Presidência da República”. Os outdoors teriam sido instalados na Rua Domingos Graziano e nas Avenidas Maria Muniz Michelin, Augusta Viola da Costa e Prefeito Milton Severino.

Para o PSol local não resta dúvida que o outdoor fere a legislação eleitoral, já que não se limita, como noutros casos, a tons elogiosos a Bolsonaro. “Nesses material de publicidade há explícito pedido de votos para a candidatura do Representado à Presidência da República nas eleições do próximo mês de outubro. Com a Bandeira Nacional em destaque, símbolo da Pátria que remete diretamente à Presidência da República o candidato Representado aparece do lado direito em posição ereta, de gravata com listras verde-amarela e seu nome em destaque: Jair Bolsonaro. Acima perfila a frase: “o Brasil precisa de um presidente honesto”.

Para a legenda “resta evidente a violação pelo Representado da Legislação Eleitoral, em especial da Lei Federal nº 9.504/97” já que “não é permitido aos pretensos candidatos a realização de atos de propaganda eleitoral antes do início da campanha”. Reforça ainda o PSol local que “além disso, o §8º, do artigo 39, da Lei Federal nº 9.504/97 proíbe a utilização de outdoors sob pena de multa”.

Para o partido “resta claro que estas ações vem sendo realizadas simultaneamente em várias cidades do país com a anuência do candidato Representado e por meio de seus apoiadores”. Ao reforçar a situação, o partido informa ao Ministério Público que em Araras a instalação da ilícita propaganda eleitoral foi comemorada, via Facebook, por diversas pessoas. O próprio partido exemplifica até o candidato a vereador Rodrigo Soares, que segundo o PSol “é militante político neste município tendo sido candidato a vereador nas eleições de 2016” e que “atualmente ocupa o cargo de Ouvidor da Prefeitura Municipal de Araras”. Segundo o PSol, “pedindo votos explicitamente Rodrigo Soares divulgou a instalação dos Outdoors: “Jair Bolsonaro é o candidato pronto para transformar o Brasil. […] É disso que precisamos […] O Brasil precisa de Jair Bolsonaro!”

Para a legenda “vale frisar que os outdoors instalados em Araras não deixam dúvida da campanha antecipada com pedido explícito de votos e menção ao cargo almejado”.

O Ministério Público deve agora analisar os documentos e caso entenda que se trata de propaganda antecipada, pode até instaurar procedimentos preparatórios eleitorais — ato administrativo que investiga se há indícios para a apresentação de uma ação. O órgão pode ainda propor ação para que os outdoors sejam retirados e acolher aos demais pedidos do PSol local.