Próxima parada: Congresso Nacional

Quatro alunas da EMEF Professor Júlio Ridolfo, Jardim São Luiz, zona oeste, visitarão o Congresso Nacional – Câmara dos Deputados e Senado Federal – em Brasília/DF, em outubro. Elas foram nomeadas deputadas mirins depois que seus projetos de lei foram aprovados.

Primeiramente, todos os estudantes da escola elaboraram projetos de lei, mas apenas os três foram selecionados por uma comissão e encaminhados para a Câmara Municipal. No Legislativo ararense, eles foram lidos durante sessão da Câmara Jovem e aprovados.

Em seguida, foram encaminhados para o projeto Câmara Mirim, desenvolvido pelo Congresso Nacional, e os três foram aprovados. A autora do primeiro é a aluna Brenna Abreu (9º ano) e que propôs contemplar o munícipe que plantar árvore na calçada do imóvel com abatimento do valor do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano).

Outro projeto aprovado tem autoria de duas alunas, sendo Júlia Ribeiro e Lívia Siqueira Caetano – ambas do 9º ano. Ele consiste no incentivo e respeito à diversidade e propõe medidas de combate ao preconceito racial, religioso, sexual e outros.

Por fim, o último projeto é de autoria da estudante do 9º ano Maria Eduarda Fornaro e propõe medidas adequadas para coleta do lixo reciclado para todos os bairros da cidade, assim como a destinação final correta.

Todas as alunas contempladas – e que agora contam com título de deputadas mirins – viajarão para Brasília no mês de outubro e conhecerão toda a estrutura das duas Casas Legislativas (Deputados e Senado) e o funcionamento delas.

Para o coordenador da EMEF Professor Júlio Ridolfo, Cristiano Cesar Ferreira de Oliveira, o concurso é importante, pois visa a capacitação dos alunos para a promoção da cidadania.

Aluna vencedora também é finalista de concurso de redação

Além do projeto da Câmara Mirim – desenvolvido pela Câmara dos Deputados e Senado Federal – a estudante Maria Eduarda Fornaro também se destaca em outro concurso promovido pela EPTV, emissora afiliada da Rede Globo em São Carlos.

Fornaro participou com centenas de estudantes do concurso de redação e está na final na fase ararense. Na próxima semana, ela e outros alunos de outras escolas visitarão os estúdios e o departamento de jornalismo da emissora, localizado em São Carlos.