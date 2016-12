Provas para Estágio na Prefeitura serão aplicadas neste domingo

As provas do processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Araras serão aplicadas para mais de 1.700 candidatos neste domingo (11), a partir...

As provas do processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Araras serão aplicadas para mais de 1.700 candidatos neste domingo (11), a partir das 9h, na Uniararas (Fundação Hermínio Ometto). A abertura dos portões está marcada para as 8h, conforme informação divulgada pela Prefeitura.

De acordo o edital de convocação das provas, a entrada dos candidatos será pela Avenida José Ometto, s/nº, no Jardim Universitário, em frente ao Centro de Convivência da Terceira Idade Hilda Masson Bordin Maretto (antiga AABB).

Ao todo, 1.755 universitários se inscreveram na seleção pública, visando as 78 vagas disponíveis no quadro de estagiários da Prefeitura. A área de Pedagogia foi a que teve mais procura, com 399 candidatos inscritos. Na sequência, aparece Administração (326), Psicologia (227), Engenharia Civil (216), Educação Física (163), Direito (147), Ciências Contábeis (71), Engenharia da Computação (61), Arquitetura (53), Recursos Humanos (31), Letras (24), Serviço Social (22) e Nutrição (15).

A prova objetiva será composta de 50 questões de múltipla escolha, com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades. A pontuação será de 0 a 100, com cada questão valendo dois pontos. O exame terá duração de 3 horas.

O valor da bolsa-estágio é de R$ 1.012,00 mensais, por uma jornada de até seis horas diárias ou 30 horas semanais. O estágio profissional é destinado a estudantes que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação nas áreas mencionadas.

Lista de salas já foi divulgada no site da Prefeitura

A Prefeitura de Araras disponibilizou em seu site, www.araras.sp.gov.br, a lista das salas das provas do processo seletivo de estagiários. Para localizar os locais de realização dos exames, os candidatos devem seguir os seguintes passos: entrar no site da Prefeitura, clicar no banner do concurso público exposto na home do portal, selecionar o processo seletivo – 01/2016, e clicar no link “Relação de local de provas”, localizado no “pé” da portal.

No PDF, os postulantes às 78 vagas disponíveis no quadro de estagiários do Executivo Municipal, irão encontrar uma listagem em ordem alfabética, com o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) dos candidatos, área escolhida e local/prédio para realização dos exames.

Número de vagas de estágio em cada área

Área Vagas Administração 16 Arquitetura 1 Ciências Contábeis 1 Direito 2 Educação Física 6 Engenharia Civil 2 Engenharia da Computação 1 Letras 3 Nutrição 1 Pedagogia 40 Psicologia 3 Recursos Humanos 1 Serviço Social 1

Requisitos para todas as vagas: Ser estudante de graduação no Curso Superior da referida área a partir do 2º ano

Fonte: Recursos Humanos/Prefeitura