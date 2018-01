Provas do concurso público da Prefeitura acontecem domingo; praticamente todas as escolas públicas de Araras receberão candidatos

Com a prova escrita marcada para este domingo (4), os milhares de concorrentes inscritos no concurso públicomda Prefeitura de Araras precisam ficar atentos e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Com a prova escrita marcada para este domingo (4), os milhares de concorrentes inscritos no concurso públicomda Prefeitura de Araras precisam ficar atentos e devem consultar com antecedência onde irão realizar o exame, já que devido ao grande número de inscritos serão aplicadas provas em 36 unidades escolares da cidade.

Segundo a Prefeitura as provas acontecem nos períodos da manhã, a partir das 9h, e a tarde, a partir das 13h30. O candidato deve acessar o site da SHDias para conferir local, horário e salas para cada cargo – confira AQUI a relação das escolas onde serão realizadas as provas e confira AQUI salas das provas de cada candidato.

A empresa SHDias – Consultoria e Assessoria, responsável pelo Concurso Público da Prefeitura de Araras, divulgou os locais e horários das provas apenas nesta semana que antecede os exames.

As provas serão aplicadas em praticamente quase todas as escolas municipais e estaduais, além de algumas unidades particulares, totalizando 36 escolas. O edital está disponível no site da SHDias.

É necessário chegar ao lugar da prova com antecedência de no mínimo 60 minutos do horário estabelecido. Ou seja, se a prova for às 9h, o candidato deve chegar às 8h; se a prova for às 13h30, deve chegar às 12h30.

O concorrente deve levar o RG original, ou documento oficial de identidade com foto, protocolo da inscrição (boleto bancário pago), caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.

Conforme o edital, a prova terá duração de três horas para todos os cargos e a pessoa só poderá deixar a sala, após 60 minutos do início do exame e, depois que terminar, não poderá permanecer no interior das dependências onde está sendo realizado o teste.

O Concurso da Prefeitura de Araras teve 13.461 inscritos para 57 vagas, sendo elas distribuídas em 49 cargos. Com 5.819 inscritos, a prova com mais inscritos será a de auxiliar administrativo.

Para saber sobre os locais das provas, clique aqui!

Para saber sobre as salas das provas de cada candidato, clique aqui!

Atenção: Os locais e horários de prova são de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa que aplica o concurso. Por isso o candidato deve verificar as informações completas no site da empresa e da Prefeitura de Araras. A Tribuna não tem qualquer responsabilidade sobre possíveis alterações em horários, locais e datas de provas, e apenas divulga a informação repassada pela Prefeitura de Araras.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna