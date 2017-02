Provando os fatos

Quando da brilhante e merecida homenagem realizada em nossa Câmara Municipal, dando o título de Cidadão Ararense ao veterano ciclista Sergio Imanto Siebert, em...

Quando da brilhante e merecida homenagem realizada em nossa Câmara Municipal, dando o título de Cidadão Ararense ao veterano ciclista Sergio Imanto Siebert, em junho de 2016, fiz um discurso homenageando o próprio e também relembrando um pouco do passado esportivo.

Posteriormente, foi com satisfação que recebi a visita do ararense, assinante e leitor desta coluna, senhor Rubens Bovo, que em 2 de fevereiro deste ano, completou 85 primaveras.

Dizia o Rubens: “acompanhei em minha casa todo o transcorrer das solenidades e tudo o que você falou em seu discurso é pura verdade sobre o ciclismo ararense. As corridas eram realmente realizadas em plena Praça Barão de Araras, a brilhante organização, as milhares de pessoas tomavam toda a magnifica praça, Zurita a Voz de Araras divulgando e irradiando a grande chegada. Foram os grandes momentos na história esportiva ciclística de Araras. Confesso que fiquei emocionado com essas lembranças, com esses fatos acontecidos, pois eu ficava sempre perto do palanque para assistir as vibrações. Walter, trago um documento histórico da Rádio Zurita a Voz de Araras, de 78 anos passados. Naquela época, sem a apresentação da credencial, era difícil entrar para assistir o show, devido a superlotação de público. É bom recordar que a Rádio Zurita ficava onde estava localizado o banco HSBC, hoje Bradesco. Na capa da carteira estava gravado: Zurita & Comp., Araras, Carteira de Identidade, Graphica Paulista. Na foto original, minha assinatura, quando tinha 7 anos de idade, hoje tem 85, expedida 06/09/39”.

Agradeço ao Rubens, por ser leitor da coluna, e por confirmar esse relato do ciclismo do passado, e por ter em seu arquivo essa credencial de mais de 78 anos, da Rádio Zurita a Voz de Araras. Parabéns Rubens.