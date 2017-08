Prova de fogo

Editorial 15 de agosto de 2017 Tribuna do Povo

Estão em discussão no Congresso Nacional várias reformas. E uma delas, muito provavelmente, pode ser considerada a mais relevante – a reforma política....

Compartilhe em suas redes sociais!

Estão em discussão no Congresso Nacional várias reformas. E uma delas, muito provavelmente, pode ser considerada a mais relevante – a reforma política. Mas, infelizmente, nossos representantes não estão buscando o melhor modelo para um País continental como o nosso, e sim fazer uma reforma que continue a favorecer eles próprios. Pela aparência, as propostas podem até iludir o povo com boas intenções, mas seu miolo tem um pouco de podridão.

O ponto mais polêmico da proposta é o voto distrital, o “distritão”. Em uma análise superficial, a medida aparenta ser bem vinda, pois vai eleger os candidatos que têm mais votos, extinguindo a regra de coligação hoje existente – na qual um puxador de votos acaba elegendo de forma indireta outros candidatos muito menos votados que seus concorrentes. O famoso “efeito Tiririca”.

Entretanto, com um olhar mais apurado, o sistema do distritão pode beneficiar apenas os candidatos já conhecidos e pessoas famosas, e ainda, quem tem mais dinheiro ou um partido grande nas mãos para manusear as verbas partidárias em seu benefício. Ou seja, na prática, quem já está com mandato ou já é dirigente partidário, será favorecido.

A proposta da lista fechada também é aparentemente boa na sua concepção, pois permitiria o fortalecimento dos partidos, a seleção de candidatos da base pela sua capacidade de articulação política, e representantes de diferentes áreas de atuação. Mas a ideia é igualmente antidemocrática como o distritão, porque hoje os nossos partidos não funcionam desta forma. Ou tem alguém que discorde, em sã consciência, que essas escolhas serão feitas pelos caciques dos partidos e irão favorecer apenas quem lhe convém na proposta da lista fechada? Qual pré-candidato com boas condições de votos iria querer se candidatar por um determinado partido, sabendo que seu nome vai aparecer no fim da fila?

Uma proposta aparentemente mais aceitável, condizente e mais democrática seria o voto distrital misto. O eleitor vota duas vezes, no candidato do distrito e na legenda. Nesse sistema, o candidato a deputado disputa votos, de forma majoritária, pela metade das cadeiras previamente disponíveis para o seu distrito (região geográfica). O restante das vagas é reservado para os votos da legenda (partido). Dessa forma, o custo das campanhas seria expressivamente menor, já que não precisariam se expandir para todo o Estado, e a população passa a eleger e sentir-se mais representada na sua região. Muitos ainda contestam o modelo, alegando que as minorias seguem sem representação.

As verbas públicas partidárias deveriam ser divididas de forma igualitária entre os candidatos, com uma fiscalização rígida por parte da Justiça Eleitoral para impedir excessos ou qualquer abuso eleitoral. Mas hoje, esses abusos já ocorrem em alguns segmentos ávidos por eleger seus representantes profissionais, empresariais, religiosos e outros setores indesejados dentro do Estado.

Depois de tantos casos de corrupção que o brasileiro assistiu nos últimos anos, devemos ressaltar que não será uma simples reforma que resolverá os problemas políticos no Brasil. Precisamos de mais, muito mais!

E só pedir voto consciente também não basta – pois uma grande parcela da sociedade já vota conscientemente, de acordo com sua ideologia ou seus interesses próprios. É a outra parcela apática da sociedade que precisa se mobilizar ou, como diz a famosa frase atribuída ao filósofo e político anglo-irlandês Edmund Burke (1729/1797), “para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada”.