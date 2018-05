Protesto defronte Prefeitura causou fechamento de ruas; prefeito recebeu moradores

Depois de protestos dentro da Câmara de Araras, diversos moradores do Acampamento Esperança se afixaram defronte a Prefeitura de Araras (na rua Pedro Álvares...

Compartilhe em suas redes sociais!

Depois de protestos dentro da Câmara de Araras, diversos moradores do Acampamento Esperança se afixaram defronte a Prefeitura de Araras (na rua Pedro Álvares Cabral) cobrando da Prefeitura atendimento a serviços básicos de energia elétrica e água potável. Eles reclamaram que recebem água, mas houve oportunidade em que ela chegou suja. Os moradores se afixaram no local ainda na noite de segunda-feira (7). Depois disso o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e alguns secretários foram à Prefeitura e realizaram uma reunião emergencial com os moradores.

Antes a Guarda Civil Municipal fechou diversos acessos à sede da Prefeitura de Araras (rua Pedro Álvares Cabral/Praça Barão de Araras) alegando que moradores do Acampamento Esperança teriam tentado se afixar no local.

Na Câmara eles protestaram reclamando de inércia da Prefeitura em atender o acampamento com documentação que permita o fornecimento de energia elétrica.

Já depois das 22h o prefeito Pedrinho Eliseu se reuniu com lideranças do Assentamento Esperança no gabinete do Paço Municipal “para tranquilizar os moradores e falar do projeto urbanístico que a Prefeitura está desenvolvendo”, segundo a Prefeitura.

“O objetivo do encontro foi tranquilizar os moradores do Assentamento que, depois de presentes na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (7), se dirigiram até o Paço Municipal e se posicionaram na frente da Prefeitura de Araras”, alega nota municipal.

Segundo a Prefeitura, como o local do Assentamento é distante, entre Araras e Cordeirópolis, isso dificulta a execução das melhorias. Como os moradores estão por lá há vários anos, já há construções no local. Por isso o prefeito Pedrinho Eliseu, ao assumir a Prefeitura em 2017, entendeu que o melhor caminho é ajudar os moradores a permanecerem no próprio Assentamento. Embora a área seja do governo federal, políticos locais e moradores buscam junto aos órgãos federais que a mesma seja doada aos assentados.

“Nesse um ano e quatro meses a Prefeitura já se dedicou ao assunto. Agora, a Prefeitura se comprometeu a finalizar o projeto urbanístico ainda nesta semana e protocolá-lo até sexta-feira (11) na concessionária Elektro, responsável pelos serviços de transmissão de energia elétrica na região. Os moradores reivindicam que isso ocorra, para que a Elektro possa instalar postes de iluminação e energia elétrica”, explica nota municipal.

“Peço um voto de confiança, lembrando que esse governo adotou a opção política de mantê-los lá no Assentamento. Tem cidade que entrou com reintegração de posse, mas não é o que eu quis desde o começo. Como vocês optaram em ficar lá, eu chancelei essa opção e vamos olhar pra frente e resolver a situação”, comentou o prefeito.