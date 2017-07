Proposta O Palmeiras pode receber em breve uma proposta do Besiktas por Dudu. Conforme publicou o blog do jornalista Jorge Nicola nesta segunda-feira, o...

Proposta

O Palmeiras pode receber em breve uma proposta do Besiktas por Dudu. Conforme publicou o blog do jornalista Jorge Nicola nesta segunda-feira, o clube turco sondou o jogador e estuda formalizar uma oferta nos próximos dias. Segundo apurou o GloboEsporte.com, um representante da OTB Sports, empresa que gerencia a carreira de Dudu, esteve recentemente na Europa e foi consultado sobre a situação do atacante. No momento, não há negociação em curso, mas um dirigente do Besiktas é esperado em São Paulo com intuito justamente de abrir conversas com o Palmeiras, com o qual o jogador tem contrato até o final de 2020.

Caiu

Em comunicado, o São Paulo divulgou, na tarde de segunda-feira, a demissão de Rogério Ceni. Um dos maiores ídolos da história tricolor, o ex-goleiro não conseguiu brilhar na nova função de treinador e acabou sendo demitido após seis meses de trabalho, com o time na zona do rebaixamento e há seis rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No comunicado, o São Paulo não fala em “comum acordo”. O texto apenas informa sobre Rogério Ceni “deixar o comando técnico de sua equipe principal”. A nota ressalta que, “em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos de nossa história”.

Favorito

O novo técnico, se contratado ainda nesta semana, vai estrear justamente contra o Santos, time que Dorival Júnior, o favorito, treinou por mais de dois anos. O clássico está marcado para o próximo domingo, às 19h, na Vila Belmiro. Em 2015, Dorival Júnior assumiu o Santos em situação praticamente idêntica à que o São Paulo vive hoje. O Peixe estava na mesma 17ª posição que o Tricolor ocupa hoje no Campeonato Brasileiro. Dorival voltou ao Santos na 12ª rodada, quando o time acumula duas vitórias, quatro empates e seis derrotas. O aproveitamento do Santos até então era de 27,8%.

Descanso

O Corinthians começa a semana com motivos de sobra para comemorar. Além da vitória sobre o Botafogo, no último domingo, e a vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, o Timão festeja o fato de voltar a ter tempo para descansar e treinar. Após um mês intenso com jogos no meio e no fim da semana, a equipe terá cinco dias livres até o próximo compromisso, sábado, contra a Ponte Preta, na Arena. O elenco alvinegro ganhará folga nesta segunda-feira e se reapresenta na terça, quando fará um jogo-treino contra o Bragantino. O técnico Fábio Carille, porém, afirmou que é preciso dosar a carga de trabalho para não desgastar os atletas. Alguns jogadores se queixaram de cansaço nos últimos dias, como é o caso do meia Rodriguinho.