Proposta pode derrubar decisão do STF que afeta Eliseu

Um projeto de lei assinado pelo deputado federal Nelson Marquezelli (PTB), de Pirassununga, tenta estabelecer uma nova norma no ordenamento jurídico brasileiro para que uma decisão aplicada recentemente pelo STF (Supremo Tribunal Federal) perca totalmente sua eficácia. Trata-se da decisão do Plenário da Corte Suprema que decidiu que vale para todos os casos pelo país que a Lei da Ficha Limpa tenha aplicabilidade de 8 anos, e não de 3 anos. A decisão foi contrária a teses da defesa do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e de outra centena de políticos pelo país, e foi tomada ainda em outubro num caso de “repercussão geral” que se arrastava há anos no STF.

Porém, como o próprio STF deixou claro que a votação não decidiria se quem hoje está no cargo eletivo, como o prefeito Pedrinho Eliseu, precisaria sair, nunca houve um desfecho para a situação dos políticos que poderiam ser afetados. Isso porque a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, aceitou realizar a “modulação de efeitos”. Ou seja, mesmo se aprovando a tese de 8 anos de inelegibilidade, há hipótese de que essa tese possa só se aplicar a casos futuros, e não casos pretéritos em razão da situação de vários políticos pelo país, inclusive do prefeito Pedrinho.

Porém o Supremo até hoje não marcou o julgamento da chamada “modulação”, e prefeitos e deputados pelo país se mantém nos cargos por força de liminares.

Já se antecipando a uma modulação que poderia surtir efeito negativo a esses políticos, ou seja, que poderia derrubar dezenas de prefeitos pelo país, condenados pela Ficha Limpa a 3 anos de inelegibilidade (mas que deveriam agora cumprir 8 anos), o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) apresentou poucos dias depois da votação do Supremo um projeto para alterar a Lei da Ficha Limpa.

No teor, o projeto, até curto, prevê que “as alterações das hipóteses de inelegibilidade e de seus respectivos prazos de cessação previstos nesta Lei, inclusive as inseridas pela Lei Complementar nº 135, de 2010, não incidem sobre as condenações da Justiça Eleitoral que tenham fixado o prazo do regime anterior”. Ou seja, para os casos como o do prefeito Pedrinho Eliseu, não se poderia aplicar a nova lei.

Marquezelli reconhece que o projeto “tem o objetivo de disciplinar, minimamente, a eficácia retroativa da Lei Complementar nº 135, de 2010, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”. Na semana passada o deputado pediu “regime de urgência” para aprovar seu projeto mais rapidamente. Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, o requerimento para votar com urgência recebeu a assinatura de líderes que representam 15 partidos, entre eles, PMDB, PT, PP, DEM, PTB e PCdoB.

“Parece-nos inaceitável, por exemplo, que a extensão de prazos de inelegibilidade, sejam os já encerrados ou aqueles ainda em curso, e já objeto de sentenças judiciais, possa conviver em paz com os postulados do estado de direito. Esses casos configuram, de modo inequívoco, salvo artifícios populistas e puramente retóricos, um claro exemplo de retroatividade de lei nova para conferir efeitos mais gravosos a fatos já consumados”, aponta o deputado federal. “Que nós, legisladores, reparemos esse grave equívoco”, defende ele.

Segundo matéria do Jornal Nacional sobre o assunto, “Nelson Marquezelli responde a um inquérito no Supremo por suspeita de corrupção passiva”. O Jornal da TV Globo ainda cita que, segundo o ex-presidente do Supremo, Ayres Britto, “não se pode desconsiderar a vida pregressa dos candidatos”. Para Ayres Britto, “nós estamos cuidando de direitos políticos”.

Autor da proposta, Marquezelli foi recentemente considerado “ararense”

O autor do projeto de lei que tenta estabelecer uma nova norma que derrubaria decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a Lei da Ficha Limpa, o deputado federal Nelson Marquezelli (PTB), de Pirassununga, foi recentemente considerado “cidadão ararense”.

O autor da lei que pode beneficiar centenas de políticos pelo país, Nelson Marquezelli, é do PTB, mesmo partido do vereador José Roberto Apolari, que propôs há alguns meses a entrega da cidadania ararense ao deputado pirassununguense.

A proposta teve rejeição pública apenas do vereador Jackson de Jesus (Pros). Já os vereadores Apolari, Romildo Borelli – Baiano (PSD), Francisco Nucci (PR), Marcelo de Oliveira (PRB), Deise Olímpio (PSC) e Regina Corrochel (PTB) deixaram claro que votariam a favor da concessão da cidadania. Como os votos são secretos, não se sabe a escolha de Carlos Jacovetti (Rede), Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias – Du (PHS).