Proposta indecente

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria oferecido 1 milhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 3,7 milhões, para que Cavani abrisse mão das cobranças de pênalti. E o uruguaio, irritado com a proposta, a recusou. As informações são do jornal “El País”. De acordo com o tablóide espanhol, que cita “fontes próximas ao PSG”, Nasser enviou um intermediário para apresentar sua oferta a Cavani. Em contrato, está previsto o pagamento de 1 milhão de euros caso o atacante seja o artilheiro do Campeonato Francês. A proposta, portanto, consistia no pagamento desse valor mesmo sem a artilharia. Contrariado com a atitude de Nasser, o centroavante justificou o “não” argumentando que havia conquistado com méritos o direito de cobrar os pênaltis da equipe. Diante da negativa do uruguaio, ainda segundo o “El País”, o presidente do PSG teria então abordado Neymar com o objetivo de apaziguar a crise no vestiário.

Repercussão

O volante Gabriel, do Corinthians, será denunciado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por ter feito gestos obscenos para a torcida do São Paulo durante o clássico no Morumbi. O procurador-geral do STJD, Felipe Beviláqua, afirmou que o volante do Timão “muito provavelmente” será denunciado com base nas imagens da transmissão da partida. O artigo do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) pelo qual Gabriel responderá ainda não foi definido. Mas é certo que seu pedido público de desculpas não impedirá a denúncia.

Briga interna

O clima ficou quente nos bastidores do Morumbi após o clássico entre São Paulo e Corinthians que terminou empatado em 1 a 1. O conselheiro Pedro Mauad diz ter sido agredido e ofendido pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e pelo filho do dirigente, na saída dos camarotes do estádio. Segundo relato de Mauad, o presidente teria confrontado o conselheiro, queixando-se de críticas feitas sobre a atual administração do clube tricolor. Ainda de acordo com Mauad, o filho de Leco o teria empurrado, antes de o próprio Leco se dirigir em sua direção e tentar segurá-lo pelo pescoço.

Desfalques

Cuca será obrigado a mexer na equipe titular do Palmeiras. Invicto há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, o treinador até encontrou uma formação ideal para o seu time, mas as suspensões vão obrigar o comandante a mudá-la para a próxima rodada. Advertidos com cartões amarelos ainda no primeiro tempo da partida contra o Fluminense, no último domingo, o zagueiro Edu Dracena e o lateral esquerdo Egídio, destaques da vitória alviverde no Maracanã, terão de cumprir suspensão automática. Hora de Cuca utilizar ainda mais o elenco palmeirense.

Preocupação santista

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, se manifestou na noite desta sexta-feira, durante evento de lançamento do terceiro uniforme do Peixe, sobre o suposto interesse do Palmeiras no meia Lucas Lima. O vínculo do jogador termina em dezembro, e ele já pode assinar pré-contrato com outro clube sem que o Santos receba um centavo pela sua transferência. O técnico do Palmeiras, Cuca, classificou o caso Lucas Lima como “boato”, mas deixou em aberto a possibilidade de uma transferência no ano que vem.