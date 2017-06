Proposta excepcional?

Uma proposta do Poder Executivo, em tramitação na Câmara de Vereadores de Araras, quer permitir modos diversificados de “compensação” – feita pelos loteadores...

Atualmente os empreendimentos habitacionais são liberados no município com contrapartidas à Prefeitura. Quem constrói um condomínio ou loteamento, precisa doar ao município alguns terrenos junto ao loteamento para que sejam usados como áreas institucionais. Estes locais são reservados para que a Prefeitura construa por lá, Postos de Saúde, Escolas, praças ou outras unidades de atendimento à comunidade com viés público.

O problema é que, em alguns bairros, esses espaços acabam sendo inúteis. Exemplo prático disso, citado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) como motivador desta proposta, são as atuais áreas institucionais dos Distritos Industriais. A Prefeitura não vê necessidade em usar essas áreas para construir, naqueles locais, praças, postos de saúde ou escolas. Parte da alegação tem fundamento.

A idéia da proposição é que a Prefeitura possa aceitar, ao invés de doação de terrenos, doação de materiais e até equipamentos de saúde e esporte, ou até mesmo a conversão dessa compensação em dinheiro. Com isso, a medida favoreceria investimentos em áreas que, de fato, precisam de mais equipamentos públicos.

O prefeito pensa em “modernizar” a atual regra pode parecer interessante, já que, de fato, hoje visualizamos áreas institucionais sem uso. Contudo, é preciso aprofundar a discussão e ter muito cuidado em sua alteração, para que a atual norma não perca a sua objetividade.

Hoje a lei municipal de parcelamento do solo prevê que, para a aprovação de loteamentos, sejam doados sem encargos para o município lotes com áreas mínimas de 250m² e frente mínima de 10m, dependendo do número de lotes do empreendimento. Por exemplo: em loteamentos com até 100.000m², devem ser doados ao município dois lotes; acima de 100.000 m² até 200.000 m² quatro lotes; acima de 200.000 m² até 300.000 m² seis lotes, e assim por diante.

O interessante ao município é que essas áreas, com o tempo, agregam valor. Além disso, a Prefeitura acaba tendo áreas em diversos pontos da cidade para utilizar para equipamentos públicos, mesmo que futuramente. Vale lembrar também que, para se dispor desses bens é necessária uma avaliação do mercado, aprovação da câmara e leilão, tudo isso para maximizar o valor. E uma mudança na norma, permitindo a Prefeitura receber de imediato dinheiro ao invés das áreas, poderia fazer com que o Poder Público abrisse mão de terrenos que poderiam ser importantes num futuro não tão distante.

Quando a administração municipal julgar de interesse público, poderá proceder a substituição parcial ou total da doação através de novas formas de compensação. Essa compensação só poderá ser feita mediante delegada autorização exclusiva do prefeito. É evidente que a norma, nas mãos de qualquer administrador público responsável e que vise o bem da cidade pode trazer agilidade e vantagens ao município – isso se for legal. Mas fica o questionamento: e se as contrapartidas financeiras forem questionadas e a cidade prescindir, no futuro, de espaços para investimentos nas áreas de lazer, postos de saúde e escolas? Vale a pena alterar a norma e delegar a exclusiva responsabilidade de barganha ao Poder Executivo?