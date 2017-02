Proposta a instalação de câmeras em escolas municipais

Um projeto colocado na pauta da Câmara de Araras na noite de ontem, segunda-feira (20), prevê a instalação de câmeras de segurança em todas...

Um projeto colocado na pauta da Câmara de Araras na noite de ontem, segunda-feira (20), prevê a instalação de câmeras de segurança em todas as escolas municipais da cidade. De autoria da vereadora Deise Olímpio (PSC), a nova norma quer que o Poder Executivo instale câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e também nas cercanias.

Se aprovado, o projeto não prevê um cronograma para que as câmeras sejam instaladas, nem mesmo uma data-limite para que a Prefeitura realize a instalação das câmeras nas escolas. Mesmo assim a vereadora garante que, se aprovado, o projeto já torna obrigatório medidas para o início da instalação, permitindo ao Legislativo cobrar providências da administração municipal.

Se aprovada, a nova lei prevê um regulamento para que isso seja feito. Essa regulamentação poderá ser delineada pelo próprio prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Segundo a justificativa do projeto, a instalação é necessária, ainda mais quando se leva em consideração os índices de violência no país. Pela proposta da vereadora é preciso considerar “o crescente aumento da violência e a sensação de insegurança, que têm contribuído para a necessidade da instalação de sistemas de monitoramento eletrônico das ações humanas, por meio de câmeras de vigilância”.

A vereadora garante que as redes municipais de ensino de grandes capitais e até de algumas cidades do interior de São Paulo já tem utilizado as câmeras de monitoramento, “trazendo benefícios aos munícipes” segundo ela.

A vereadora confia que o projeto passe pelas comissões internas, principalmente na Comissão de Justiça, composta por ela, Jackson de Jesus (PROS) e José Roberto Apolari (PTB). Como Deise propôs a nova norma, no lugar dela o vereador Marcelo de Oliveira (PRB) deve compro a Comissão de Justiça. Como Deise junto ao projeto original o acórdão da decisão do Supremo, que prevê que lei praticamente idêntica é legal, a vereadora estima que não terá problemas para levar a plenário a votação. “Parece-me que vai ser reconhecida a constitucionalidade sim. Já há vereadores que gostaram do projeto. Depende dele passar pelas comissões”, explica.

Deise garante que a proposta deve ajudar a proteger as crianças e adolescentes vítimas de agressões no ambiente escolar, e pode inibir a violência nesse tipo de localidade. “Isso ajuda bastante. Você tem como proteger os professores também”, pontua.

Ainda na justificativa do projeto, Deise considera que com isso se consiga “a máxima excelência, a integridade e a segurança dos alunos, bem como dos professores e servidores das Escolas Públicas Municipais”.

Situações de risco poderiam então ser observadas e coibidas com a presença de mecanismos que possam identificar os responsáveis. “Os atuais índices de criminalidade amedrontam cada vez mais a população. Hoje, não se vive sem o medo constante da violência. É necessário estabelecer um sentimento de segurança nas escolas”, conta

A proposta dela foi apresentada na segunda-feira da semana passada (13 de fevereiro) dentro da Câmara, e tinha previsão de ser lida na sessão de ontem (20). Se as comissões internas da Câmara considerarem a proposta inconstitucional, a pretensão pode ser barrada. Mas se as comissões não encontrarem ilegalidade ou qualquer vício, o projeto então deve entrar em votação no plenário da Casa nas próximas semanas.

STF entende que Legislativo pode prever despesa

Uma das teses defendidas largamente no meio jurídico é que o Poder Legislativo não pode criar uma norma que crie despesa ao Poder Executivo. Em resumo, muitos entendem que nenhum vereador poderia criar um projeto de lei que faça com que a Prefeitura tenha mais gasto. Há um temor de que o projeto dela, que vai impor à Prefeitura uma despesa, poderia ser barrado por essa razão.

A própria vereadora Deise Olímpio (PSC), que é advogada, garante que essa questão está superada pelo próprio STF (Supremo Tribunal Federal). Ela se baseia na decisão de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 878.911.

O caso que chegou no Supremo dizia respeito a uma lei municipal, no Rio de Janeiro, que sofria uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. A lei carioca, originada no legislativo, previa justamente a instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. Houve argumentação de que uma norma dessas era de competência privativa do Poder Executivo, ou seja, do prefeito do Rio de Janeiro.

Na época da aprovação da lei para a instalação das câmeras apresentada pelos vereadores do Rio, o prefeito do Rio de Janeiro apresentou justificativa de que a lei “é inconstitucional, por tratar de matéria para a qual a iniciativa do processo legislativo é privativa do Poder Executivo”

Mas a decisão do relator do caso, Gilmar Mendes, e da corte foi de que o projeto não usurpava a competência privativa do chefe do Poder Executivo, já que a lei, embora crie despesa para a Administração Pública, “não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”.

A decisão reforça que as leis propostas pelo Poder Legislativo não podem criar ou estruturar qualquer órgão da Administração Pública. Mesmo assim o relator cita no acórdão que “não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo”.

“A lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada”, entendeu Gilmar Mendes. O acórdão foi assinado em 9 de setembro do ano passado e publicado no final do mesmo mês.